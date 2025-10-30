Ile Maurice: Husein Abdool Rahim arrêté pour une affaire datant de 2013

Husein Abdool Rahim, 40 ans, est de nouveau dans le collimateur de la police. Il a été arrêté le 27 octobre à son domicile à Port-Louis, dans le cadre d'une enquête sur une affaire datant de plusieurs années et liée à des menaces et une tentative d'extorsion.

L'histoire remonte à 2013, lorsque Husein Abdool Rahim, alors âgé de 28 ans, avait déclaré aux enquêteurs du Central Crime Investigation Department (CCID) le 10 octobre 2013, qu'il était en relation avec une jeune femme. Vers mai, cette dernière avait reçu plusieurs messages sur Facebook d'un certain Vishal Ram, affirmant qu'il était en possession de photos compromettantes du couple et qu'il connaissait leur relation.

Sous la pression de ces menaces, Husein Abdool Rahim avait été contacté par Vishal Ram depuis une cabine publique. Ce dernier lui aurait demandé la somme de Rs 400 000 pour ne pas divulguer les photos. Par crainte, Husein Abdool Rahim avait alors remis Rs 350 000 à un individu au stade Anjalay, mais ce dernier aurait refusé de lui restituer les photos et aurait exigé davantage d'argent.

Par la suite, il avait reçu plusieurs messages menaçants d'un numéro, le mettant en garde contre d'éventuels actes de violence. Husein Abdool Rahim avait fait plusieurs déclarations auprès des postes de police de Trou-Fanfaron et de Piton, indiquant notamment qu'un véhicule inconnu avait failli le renverser sur la route et qu'il avait été menacé par les cousins de la jeune femme, ainsi que par son beau-frère.

Le 27 octobre, sous la supervision du Detective Superintendent of Police (DSP) Buchoo et de l'assistant surintendant de police Jodhoa, Husein Abdool Rahim a été interrogé par la police. Il a nié toute implication dans cette affaire. La police soupçonne qu'il aurait tout inventé. Malgré ses dénégations, il a été placé en détention sur ordre du DSP et a comparu en cour lundi.

Husein Abdool Rahim avait déjà été mêlé à des problèmes judiciaires dans le passé, notamment dans l'affaire Bet 365. Il était également visé par des enquêtes de l'Independent Commission Against Corruption pour des faits d'escroquerie et soupçons de blanchiment d'argent.