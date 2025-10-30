Ile Maurice: Quatre médecins du ministère de la Santé confirment un problème cardiaque

30 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

L'homme d'affaires malgache, Maminiaina «Mamy» Ravatomanga, actuellement sous arrestation par la Financial Crimes Commission (FCC), souffre bien d'un problème cardiaque. C'est que l'express a appris de sources médicales concordantes.

Admis depuis plusieurs jours dans une clinique privée, son état de santé faisait l'objet de nombreuses spéculations. Selon les informations obtenues, des examens médicaux approfondis menés par un cardiologue ont révélé la présence d'une maladie cardiaque avérée. «Les résultats démontrent que Mamy Ravatomanga est effectivement malade», a précisé notre interlocuteur.

Pour garantir la transparence du processus et prévenir toute spéculation, le médecin traitant a sollicité un contreexamen par un board médical du ministère de la Santé. C'est ainsi qu'une équipe de quatre spécialistes du ministère a été dépêchée sur place. Le board médical a confirmé le diagnostic initial.

Pour rappel, mardi, des enquêteurs de la FCC se sont rendus à la clinique, où circulaient déjà des rumeurs sur une possible arrestation imminente de l'homme d'affaires. Le même jour, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Navin Ramgoolam a déclaré : «Il est facile de dire qu'on a un problème cardiaque pour éviter des interrogatoires. Des fonctionnaires de la Santé seront envoyés pour s'assurer de la véracité de ces allégations.»

Les résultats médicaux confirment désormais que Mamy Ravatomanga souffre réellement d'un trouble cardiaque, ce qui pourrait influencer la suite des procédures engagées contre lui.

Lire l'article original sur L'Express.

