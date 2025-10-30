Afrique Centrale: Le 3e Forum économique prévu en février 2026 à Muanda

Le troisième Forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola se tiendra en février 2026 à Muanda, dans la province du Kongo-Central, à l'ouest de la RDC. Ce rendez-vous stratégique vise à renforcer la coopération bilatérale et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays voisins.

Cette décision fait à la suite de la mission officielle du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, à Luanda, où il a conduit une délégation congolaise accompagnée du Haut représentant du Chef de l'État, Tony Kanku, du 27 au 29 octobre. Plusieurs membres du gouvernement angolais ont été rencontrés, notamment :

Victor Hugo Guilherme, ministre de la Planification,

Victor Fernandes, ministre de l'Industrie et du Commerce,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Carmen Sacramento Neto, ministre de la Pêche et des Ressources marines,

José de Lima Massano, ministre d'État à la Coordination économique.

Les discussions ont porté sur la levée des barrières au commerce formel, la valorisation du potentiel économique partagé et la relance des échanges commerciaux, encore jugés trop faibles malgré une frontière commune de plus de 2 600 kilomètres et des liens historiques et culturels profonds.

Parmi les secteurs prioritaires évoqués :

La pêche : un dialogue constructif a été engagé avec la ministre angolaise Carmen Sacramento Neto pour faciliter l'accès à l'information aux importateurs congolais.

L'énergie : la relance du partenariat avec la compagnie pétrolière publique SONANGOL a été abordée.

L'intégration économique régionale : les deux parties souhaitent renforcer les synergies entre leurs économies respectives.

Un forum pour bâtir une coopération durable

Ce forum s'inscrit dans une dynamique de complémentarité économique et d'intégration régionale. Il permettra d'aborder les enjeux commerciaux communs, de consolider les partenariats publics et privés, et de poser les bases d'une coopération durable au service du développement des deux nations.