Soudan: Deux responsables du Progamme alimentaire mondial sommés de quitter le territoire

Au Soudan, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a confirmé ce 29 octobre la décision des autorités d'expulser deux de ses cadres. SUNA, l'agence de presse soudanaise, avait annoncé la veille, que les autorités de Port-Soudan ont déclaré persona non grata, le chef de bureau et la directrice des opérations de cette agence des Nations unies. Une décision qui provoque la sidération.

Dans un communiqué publié ce 29 octobre, le Programme alimentaire mondial des Nations unies, le PAM, confirme que ses deux plus hauts cadres au Soudan, ont été sommés de quitter le pays dans les 72 heures. « Sans aucune explication » précise l'agence onusienne. D'après l'agence de presse soudanaise SUNA, l'ordre vient du ministère des Affaires étrangères de Port-Soudan.

« Cette décision [...] intervient à un moment crucial », écrit le PAM, alors que plus de 24 millions de Soudanais sont confrontés à une insécurité alimentaire aigüe et que certaines communautés sont touchées par la famine ». L'organisation déplore que cette décision mette en péril des opérations, pourtant vitales pour les populations.

D'après le journal en ligne Sudan Tribune, le gouvernement soudanais aurait suggéré que certaines ONG ne respectent pas les lois soudanaises, sans donner de plus amples détails. À plusieurs reprises également, les autorités de Port-Soudan ont nié la situation de famine, mettant en cause la crédibilité des données des humanitaires.

Sur place, les ONG, sont sidérées. « Cette décision n'a aucun sens, au lendemain de la prise d'El Facher par les Forces de soutien rapide dans le Darfour du Nord », déplore un agent humanitaire. Le PAM est aujourd'hui la plus importante agence onusienne au Soudan.