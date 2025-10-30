Bénin: L'ancien président Boni Yayi sort du silence après l'exclusion des Démocrates de la présidentielle de 2026

30 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

L'ancien président béninois, Boni Yayi, a brisé le silence le soir du 28 octobre dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son parti Les Démocrates. C'est sa première réaction publique depuis le rejet, la veille, de la candidature de Me Renaud Agbodjo à la présidentielle de 2026 par la Cour constitutionnelle. Boni Yayi accuse son successeur de mener une « politique d'exclusion systématique de l'opposition ».L'ancien chef de l'État va plus loin en évoquant l'existence d'un « plan de déstabilisation » visant son parti. Il accuse la majorité au pouvoir de tenter de débaucher des députés et des hauts responsables des Démocrates. « Pathétique » a réagi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji.

« Depuis 2016, l'opposition a été systématiquement exclue de toutes les élections, sauf en 2023 », affirme tout d'abord Boni Yayi, l'ancien président du Bénin. « Ces pratiques sont contraires aux lois de la République et fragilisent l'édifice démocratique », rappelle le chef des Démocrates.

Le 24 octobre dernier, il avait rencontré l'actuel président béninois Patrice Talon à huis clos. Il a choisi d'en parler dans sa vidéo. Il dit ainsi avoir déduit de cet entretien que « Patrice Talon renonce progressivement à faire du Bénin un État de droit et de démocratie ». « Il ne veut plus d'opposition », estime l'ancien chef d'État.

Boni Yayi termine sa déclaration par des accusations de débauchage d'élus et de personnalités de son parti au profit de la majorité. Un plan qui viserait, selon lui, à la disparition de l'opposition.

« Pathétique », a pour sa part réagi Wilfried Houngbédji, le porte-parole du gouvernement, joint au téléphone par RFI. « Monsieur Boni Yayi fait du Mister Yayi et refuse d'assumer ses responsabilités dans la crise qui secoue son parti », a-t-il affirmé. L'ancien président appelle au dialogue pour résoudre ce qu'il qualifie de « crise politique, démocratique et électorale ».

