Sénégal: Vers la création d'un Fonds de développement agrosylvopastoral, forestier et halieutique

Dakar — Le président de la République a instruit mercredi le ministre des Finances et du Budget de lui faire parvenir, en relation avec ses collègues concernés, "des propositions pragmatiques" portant sur la mise en place d'un Fonds de recherche et de développement agrosylvopastoral, forestier et halieutique.

Bassirou Diomaye Faye, présidant le même jour la réunion hebdomadaire du gouvernement, a "instruit le ministre des Finances et du Budget, en relation avec les ministres concernés, de lui faire parvenir des propositions pragmatiques, relatives à la mise en place d'un Fonds de recherche et de développement agrosylvopastoral, forestier et halieutique".

"Au demeurant, il préconise, pour le secteur primaire, la réforme du modèle de crédit agricole, la maitrise des statistiques, le renforcement de l'accompagnement des femmes actives, l'accélération de la généralisation de la digitalisation et la facilitation des formalités administratives", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon cette source, le chef de l'Etat a rappelé "l'impératif, pour le gouvernement, de définir une stratégie intégrée de transformation et de valorisation des produits locaux et une doctrine consensuelle et efficace de promotion du « Consommer local »".

Il est par ailleurs revenu sur la tenue de la première réunion du Conseil national d'orientation agrosylvopastoral et halieutique, en félicitant le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes "pour leur mobilisation collective dans le cadre des concertations et la finalisation, vingt (20) ans après, dans une approche intégrée et prospective, des recommandations et propositions consensuelles sur un nouveau projet de loi agrosylvopastorale et halieutique consolidé".

Il a demandé au Premier Ministre de "faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'adoption prochaine, en Conseil des ministres, de ce texte transformateur et de ses décrets d'application".

Le président de la République "demande, également, de renforcer la coordination intersectorielle et le renouveau des organisations professionnelles d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'exploitants forestiers", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Il a par ailleurs souligné "l'importance de professionnaliser les métiers, de renforcer les compétences des jeunes impliqués, d'assurer la montée en puissance de la protection sociale des acteurs du secteur primaire et d'accélérer les réformes indiquées du foncier afin d'assurer un financement soutenu du système agrosylvopastoral", indique la même source.