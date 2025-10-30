Sénégal: Bassirou Diomaye Faye veut un projet de loi d'orientation sur l'autonomisation des femmes 'avant fin 2025'

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a demandé mercredi au gouvernement de lui soumettre "avant la fin de l'année 2025", un projet de loi d'orientation relative à l'autonomisation économique des femmes, a appris l'APS de source officielle.

Le Chef de l'Etat a demandé au gouvernement de lui soumettre, "avant la fin de l'année 2025", un projet de loi d'orientation relative à l'autonomisation économique des femmes, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 29 octobre.

Bassirou Diomaye Faye a souligné son attachement au renforcement "permanent" de l'autonomisation économique des femmes, considérant que ces dernières contribuent "significativement" au développement et à la stabilité sociale.

"Le chef de l'Etat exprime son attachement au renforcement permanent de l'autonomisation économique des femmes. Malgré le fait qu'elles représentent l'un des groupes les plus vulnérables, les femmes contribuent significativement au développement et à la stabilité sociale", a dit Bassirou Diomaye Faye cité dans le communiqué de la réunion gouvernementale.

Le texte rapporte qu'il a félicité, à ce titre, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour le déploiement "rapide et efficace" du programme des filets sociaux accordés aux groupes vulnérables, notamment les femmes, de plusieurs localités du pays.

Le président Sall a ainsi instruit le gouvernement "d'intensifier la mise à disposition des financements destinés à accompagner les activités génératrices de revenus des femmes et leurs groupements".

