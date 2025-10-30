Sénégal: Saint-Louis - L'État souhaite faire de la Vallée du fleuve Sénégal 'le coeur technologique du riz' (officiel)

Saint-Louis — Les autorités sénégalaises ambitionnent, à travers "l'Agenda 2050", de faire de la vallée du fleuve Sénégal le coeur technologique du riz au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, a annoncé mercredi à Saint-Louis (nord), le conseiller technique du Secrétaire d'État chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, Ibrahima Sall.

"Notre ambition est de faire de la vallée du fleuve Sénégal le coeur technologique du riz au Sénégal et en Afrique de l'Ouest", a-t-il dit à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de partage de la stratégie de mécanisation du Projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal (PPRI/VFS).

"C'est en mécanisant que nous rendrons l'agriculture attractive pour les jeunes, rentable pour les producteurs et compétitive pour les industries. Avec AfricaRice, nous avons une opportunité unique de mettre la science et l'innovation au service des exploitations familiales comme des pôles agro-industriels", a-t-il souligné.

M. Sall en charge du programme des Coopératives agricoles communautaires (CAC) a salué l'engagement de la SAED, d'AfricaRice, des chercheurs et instituts partenaires, des entreprises de mécanisation, des coopératives, fédérations et les jeunes entrepreneurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur du développement et de l'appui aux collectivités territoriales au niveau de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Abou Sall a, pour sa part, évoqué la place stratégique qu'occupe la riziculture irriguée dans la perspective du gouvernement d'atteindre la souveraineté alimentaire.

Selon lui, le projet PPRI s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde de la filière riz dans la vallée du fleuve Sénégal.

Coordonnateur adjoint du Projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal (PPRI), Omar Sow a indiqué que ce projet a pour objectif de réhabiliter 9 mille hectares dans les délégations de Dagana et Podor qui couvrent les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor.

Il a par ailleurs rappelé que ce projet est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'État du Sénégal.