Tunisie: Marché Obligataire - Une évolution contrastée entre 2021 et 2025

Le marché obligataire tunisien affiche entre 2021 et 2025 des évolutions contrastées, avec une hausse des encours mais un recul du nombre de souscripteurs et des disparités selon les types d'obligations.

Les dernières données de « Tunisie Clearing » mettent en lumière un marché obligataire tunisien qui évolue désormais à plusieurs vitesses, traduisant une diversité des comportements des investisseurs.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, le nombre total de souscripteurs s'est élevé à 669 pour un volume d'encours qui a atteint 725,5 millions de dinars. Si les personnes physiques demeurent les plus nombreuses, leur participation à l'encours reste limitée à 6 % seulement.

En revanche, 203 personnes morales détiennent 94 % de l'encours, dont près de 40 % souscrits par les compagnies d'assurances (33) et 27 % par les Opcvm (81). La part des 16 banques souscriptrices s'établit à 6,9 %, représentant un encours de 228 millions de dinars. Les 36 % restants proviennent d'autres secteurs, avec un encours total de plus de 673 millions de dinars. Le rapport souligne, par ailleurs, que le suivi de l'évolution du marché par type d'obligation met en évidence des tendances contrastées, traduisant la diversité des comportements d'investissement sur la période 2021-2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les obligations ordinaires, la tendance est à la baisse du nombre de souscripteurs, avec une diminution annuelle moyenne de 12,5 %. Une orientation qui contraste avec celle de l'encours, en hausse modérée de 6 % par an, passant de 1.140,85 millions de dinars en 2021 à plus de 1.456 millions de dinars en 2025. De son côté, le nombre de souscripteurs d'obligations subordonnées a enregistré une légère baisse sur la période 2021-2025, avec un rythme annuel moyen de -1,2 %.

L'encours relatif à ce type d'obligation a, en revanche, connu une évolution fluctuante, passant de 1.710 millions de dinars en 2021 à plus de 2.110 millions de dinars en 2023, avant de reculer à 1 842 millions de dinars en 2025. Quant aux titres participatifs, ils affichent une baisse significative sur la même période, avec une diminution annuelle moyenne de 55 %, passant de 112,187 millions de dinars à près de 4,6 millions de dinars.

Enfin, le rapport met en lumière une évolution contrastée du marché selon la nature de l'obligation, qu'elle fasse appel public à l'épargne (APE) ou non (Non APE). Pour les emprunts obligataires APE, la baisse du nombre de souscripteurs sur la période 2021-2025 s'est accompagnée d'une diminution annuelle moyenne de l'encours de 4 %, passant de 1.821,59 millions à 1.560,821 millions de dinars.

À l'inverse, l'encours des emprunts Non APE a progressé à un rythme annuel moyen de 11 %, passant de 1.141,5 millions à près de 1 742,3 millions de dinars sur la même période.