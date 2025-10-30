Tunisie: Initiative WestMED - Le développement des compétences dans l'économie bleue, une priorité pour le pays

Un séminaire national sur le développement des compétences bleues en Tunisie a été organisé hier à Tunis par le hub national de l'initiative WestMED en partenariat avec les ministères compétents, les universités, les centres de formation et les acteurs économiques.

Identifier les actions à engager pour moderniser les formations dans le domaine de l'économie bleue et les aligner sur les standards internationaux et les exigences de l'heure en termes de technologie et de protection de l'environnement, tel est l'objectif d'un séminaire organisé hier à Tunis par le hub national de l'initiative WestMED en partenariat avec les ministères compétents, les universités, les centres de formation et les acteurs économiques.

Financée par l'Union européenne, l'initiative WestMED contribue à renforcer l'économie bleue en Méditerranée occidentale. Elle soutient les institutions publiques, les universités, les PME et les entrepreneurs en facilitant l'accès aux programmes financés par l'UE, la soumission de propositions de projets et la formation de consortiums internationaux.

Elle contribue également à alimenter les discussions entre les décideurs politiques et les chefs d'entreprise et à promouvoir les avantages d'une économie bleue durable en participant à des ateliers et à des conférences et en les organisant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec des experts dans 10 pays, elle offre un réseau étendu et des connaissances approfondies sur tous les aspects de l'économie bleue allant de la pêche et de l'aquaculture à la navigation écologique et au tourisme maritime durable.

Interrogé par la presse sur les objectifs de la rencontre, Zied Bouzouita, directeur de la coopération méditerranéenne au ministère es Affaires étrangères, a tenu à souligner qu'il s'agit d'une «réunion tuniso-tunisienne pour identifier nos besoins et nos attentes en termes d'économie bleue».

«Il y a un consensus qui se dégage autour de la nécessité de développer les compétence bleues en Tunisie», a-t-il précisé, soulignant que «ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas de compétences mais il y a une nécessité de les moderniser afin qu'elles puissent suivre le développement accéléré de la technologie que ce soit dans le cadre de la dépollution, de la décarbonation, dans le cadre de l'aménagement de l'espace marin ou du développement d'un tourisme côtier durable qui serait bénéfique aux communautés côtières et tout cela nécessite la vulgarisation d'une culture maritime auprès des citoyens et le renforcement des compétence bleues selon les normes internationales».

«Le partenariat que nous avons dans le cadre de l'initiative WestMED nous permet de renforcer notre coopération avec les pays voisins et amis dans le cadre du format 5+5 qui est le cadre idéal pour choisir les thèmes et les projets sur lesquels la Tunisie pourrait travailler en coopération avec ces pays», a-t-il ajouté.

S'exprimant dans une déclaration aux médias en marge de la rencontre, Asma Shiri Laabidi, secrétaire générale des Affaires maritimes à la présidence du gouvernement, a noté que «l'organisation de la journée nationale sur le développement des compétences bleues est une occasion importante pour le pays d'identifier les priorités et les besoins dans le domaine de l'économie bleue que ce soit pour les activités traditionnelles comme la pêche, l'aquaculture le tourisme, le transport maritime et les services portuaires ou dans des secteurs prometteurs qui gagneraient à être davantage développés tels que l'industrie navale, la biotechnologie maritime, les industries pharmaceutiques maritimes».

«A travers ce séminaire, nous visons surtout à créer une dynamique et une interaction entre les différents intervenants du secteur public et privé et les des institutions scolaires et universitaires et de formation professionnelle», a-t-elle ajouté, soulignant l'importance de disposer d'une vision unifiée entre ces différents intervenants pour identifier les besoins du pays en termes de compétences bleues et les moyens de développer les métiers de la mer qui jouent un rôle important dans le développement économique en général mais aussi faire face aux problèmes environnementaux et au problème du chômage chez les jeunes.

«L'objectif de ce séminaire est d'établir une feuille de route qui identifie les métiers bleus qu'on veut développer que ce soit des métiers traditionnels ou des métiers d'avenir qui ne sont pas assez développés à l'échelle nationale», a encore précisé Asma Shiri, ajoutant que le deuxième objectif consiste à mettre sur pied une feuille de route pour une formation appropriée que ce soit au niveau de l'enseignement de base, de l'enseignement universitaire ou de la formation professionnelle et continue.

Revenant sur l'importance de l'économie bleue et le rôle central qu'elle joue dans le tissu économique national, la secrétaire générale des Affaires maritimes souligne que cette économie participe actuellement à hauteur de 15% dans le PIB et emploie 12% de la main-d'oeuvre nationale, avant de conclure que la Tunisie vise à doubler ces taux au cours de la période 2030-2035.