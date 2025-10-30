Tunisie: Faux emplois aux Émirats - Les candidats tunisiens sont aussi ciblés

Le Ministère des Ressources humaines de l'Émiratisation (MoHRE) a lancé une alerte contre la multiplication des fausses offres d'emploi et des arnaques aux visas de travail aux Émirats arabes unis.

Selon le ministère, des individus ou des groupes se font passer pour des employeurs ou des agences de recrutement et proposent des emplois en échange de paiements pour le traitement des dossiers, l'obtention de visas ou de permis d'entrée. Ces pratiques, strictement illégales, visent à soutirer de l'argent aux candidats et à exploiter leur désir de travailler aux Émirats.

Le MoHRE insiste sur le fait que les offres authentiques sont émises uniquement par le ministère ou par des employeurs dûment enregistrés auprès de lui, et que le visa touristique ou de visite ne permet pas de travailler légalement sur le territoire. Le ministère rappelle également que tous les frais liés au recrutement doivent être pris en charge par l'employeur et que toute demande de paiement préalable doit être considérée avec suspicion.

Pour limiter les risques, le MoHRE recommande de vérifier l'authenticité des offres et des visas via les plateformes officielles, notamment la GDRFA pour Dubaï et eChannels/ICP pour les autres émirats. Les candidats peuvent également contacter directement le ministère via son service de chat, son site web ou son centre d'appel pour confirmer l'existence et la légalité d'une offre d'emploi.

Ces arnaques ne concernent pas uniquement les résidents des Émirats : les candidats tunisiens à la recherche d'un emploi aux EAU ou dans d'autres pays peuvent également être ciblés. En Tunisie, le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a souligné que de nombreuses agences de recrutement à l'étranger opèrent sans licence et que les candidats sont exposés à des faux contrats et escroqueries.

Un projet de loi est en préparation pour renforcer les sanctions contre ces fraudes, prévoyant des peines pouvant atteindre cinq ans de prison pour les structures non autorisées. Une étude récente confirme que les recrutements non régulés et les intermédiaires promettant des emplois contre des frais élevés représentent un problème réel dans le pays.

Les experts recommandent aux candidats tunisiens de rester vigilants, de ne jamais verser de frais avant la signature d'un contrat officiel et de vérifier systématiquement la légalité des agences et des offres. Les alertes du MoHRE et les mesures tunisiennes convergent pour rappeler que la vigilance est essentielle face aux escroqueries internationales liées à l'emploi et aux visas de travail.