Tunisie: France - Hausse des taxes sur visas et titres de séjour - Les Tunisiens concernés

La France prévoit une hausse significative des taxes et droits de timbre pour les titres de séjour, les visas long séjour et les démarches de naturalisation, une mesure qui affectera tous les ressortissants étrangers, y compris les Tunisiens. Cette réforme est prévue dans le projet de loi de finances 2026, actuellement en discussion au Parlement français, et devrait entrer en vigueur le 1eᣴ janvier 2026 si le texte est adopté.

Selon l'article 30 du projet, l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour passera de 200 € à 300 €, tandis que le droit de timbre sur la carte de séjour doublera, passant de 25 € à 50 €. Les visas long séjour équivalents aux titres de séjour seront alignés sur cette taxe de 300 €, et une nouvelle taxe de 100 € sera créée pour l'Autorisation Provisoire de Séjour (APS), délivrée en attendant le titre définitif.

Pour la naturalisation française, le coût total devrait atteindre 555 €, contre 255 € actuellement, incluant une taxe de 300 € et un timbre fiscal de 255 €. Ces augmentations visent à "rapprocher la France de la moyenne européenne" et devraient générer 160 millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'État.

Les Tunisiens directement concernés

Contrairement aux Algériens, qui bénéficient de certaines dispositions spécifiques de l'Accord franco-algérien de 1968, les Tunisiens relèvent du droit commun des étrangers en France. Ainsi, toute augmentation de taxes et droits de timbre les touche de plein fouet, que ce soit pour l'obtention d'un titre de séjour, le renouvellement, la naturalisation ou un visa long séjour.

Cette mesure s'ajoute aux tests civiques durcis pour les candidats à la naturalisation et aux démarches pour les titres pluriannuels, renforçant la sélection et les conditions d'accès. En pratique, les candidats tunisiens devront prévoir un budget presque doublé pour finaliser leurs démarches administratives en France à partir de janvier 2026.

Le gouvernement français indique que ces ajustements reflètent la volonté de moderniser et uniformiser les frais de séjour pour les étrangers, tout en soutenant les services administratifs et la gestion des flux migratoires.