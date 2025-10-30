Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 octobre 2025

revue de presse

Afrique: La santé humaine au cœur de la crise climatique, prévient l'OMS

Un rapport mondial publié par l’OMS, reçu ce 29 octobre, alerte sur les graves répercussions du changement climatique sur la santé humaine et appelle à placer la protection de la santé au cœur de l’action climatique.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires mondiaux tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Dans le rapport 2025 du Lancet Countdown on Health and Climate Change, publié en collaboration avec l’OMS, les experts révèlent que plus de la moitié des indicateurs clés liés à la santé et au climat ont atteint des niveaux record.

Résultat : la dépendance persistante aux combustibles fossiles et le manque d’adaptation à un monde en réchauffement provoquent déjà des effets « dévastateurs » sur la santé humaine. (Source allAfrica)

La conférence sur la région des Grands lacs s'ouvre ce jeudi à Paris

Les regards sont tournés ce jeudi 30 octobre vers Paris (France), où de nombreux acteurs politiques et humanitaires issus d'une cinquantaine de pays se réunissent pour faire une autopsie de la crise humanitaire dans la région des Grands lacs.

Cette initiative, portée par la France et co-présidée par le Togo, vient en appui aux efforts diplomatiques déjà engagés à Doha et à Washington.

Pour Rémy Maréchaux, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, cette conférence va resensibiliser la communauté internationale à l'urgence de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des affres de la guerre dans l'Est du Congo et dans l'ensemble de la région. (Source Radio Okapi)

Sénégal : Le journaliste Babacar Fall libéré, Maïmouna Ndour Faye toujours en détention

Babacar Fall a retrouvé la liberté mercredi 29 octobre 2025, après une garde à vue à Dakar. En revanche, Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7TV, reste détenue dans le cadre de la même enquête, ouverte à la suite de la diffusion d’une interview controversée.

Le directeur de la rédaction de la Radio Futurs Médias (RFM) avait été interpellé après la diffusion d’un entretien avec Madiambal Diagne, visé par une procédure judiciaire en cours. L’arrestation de Maïmouna Ndour Faye, survenue la veille, demeure d’actualité, celle-ci n’ayant pas encore été remise en liberté.

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a dénoncé une « atteinte flagrante à la liberté de la presse », rappelant que « donner la parole à une personne, quelle que soit sa situation judiciaire, ne constitue pas un délit ». (Source Apanews)

Tanzanie : Tensions et couvre-feu à Dar es Salaam après l’élection présidentielle

Mercredi soir, un couvre-feu a été décrété à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, après une journée marquée par des manifestations violentes contre le régime. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer des élections présidentielle et législatives dont l’opposition a été largement écartée.

Les bureaux de vote ont fermé sur une participation très faible, pour un scrutin joué d’avance. La présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, 65 ans, seule candidate crédible, a accédé au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli. Ses principaux adversaires ont été disqualifiés ou emprisonnés.

Le principal parti d’opposition, Chadema, a été exclu pour avoir refusé de signer le code électoral, tandis que son chef, Tundu Lissu, est jugé pour trahison. Un autre candidat, Luhaga Mpina, a été disqualifié pour des motifs de procédure. (Source Africanews)

Wole Soyinka sans visa : Le Nobel nigérian renvoyé par les États-Unis

Le lauréat du prix Nobel de littérature, l’écrivain nigérian Wole Soyinka, a révélé mardi lors d’une conférence de presse à Lagos que les États-Unis avaient révoqué son visa. L’auteur de 91 ans, figure majeure de la littérature africaine et internationale, a accueilli la nouvelle avec une ironie mordante. Il a transformé l’incident en une critique de l’actuel climat politique.

Washington a invoqué sa discrétion sans fournir d’explication détaillée. Cette nouvelle laisse planer le doute sur une possible motivation politique. (Source Afrik.com)

Systèmes de santé en Afrique - La solidarité régionale préconisée pour réaliser la souveraineté sanitaire

Des ressources humaines et financières conséquentes, des systèmes de santé résilients, une production locale de vaccins et de médicaments sont, entre autres, nécessaires pour passer à la souveraineté sanitaire en Afrique. Un sujet au coeur de l'édition 2025 du Forum Galien Afrique lancé, hier, à Dakar.

La souveraineté sanitaire, thème central de la 8e édition du Forum Galien Afrique, est « un impératif pour l'Afrique », soutient le Pr Awa Marie Seck, présidente de l'Association Galien Afrique, initiatrice du rendez-vous et du prix éponyme qui en est à sa 5e année. (Source Le Soleil)

L’Egypte inaugure le Grand Musée égyptien, fer de lance de son industrie touristique

Projet titanesque, dont la genèse remonte aux années 1990, le bâtiment, qui jouxte les pyramides, est présenté comme le plus grand musée du monde destiné à une seule civilisation. Inauguré le 1ᵉʳ novembre après de nombreux retards, il est au cœur d’une stratégie qui ambitionne de doubler le nombre de visiteurs annuels dans le pays.

La statue de Ramsès II a enfin trouvé un toit. Elle se dresse, monumentale, de ses 11 mètres et ses 83 tonnes au milieu de l’entrée du Grand Musée égyptien, plus connu sous son acronyme anglais, GEM, pour Grand Egyptian Museum.

Drapée d’une douce lumière diffusée par la verrière, 38 mètres plus haut, elle accueille des visiteurs médusés, se demandant s’il s’agit d’une réplique ou d’un original, ébahis devant la scène, le nez en l’air… jusqu’à tomber, parfois, dans le bassin – heureusement peu profond et sans crocodiles – aux pieds du colosse de granit, à tel point qu’un gardien de sécurité a été spécialement chargé d’éviter les mauvaises chutes. (Source Le Monde Afrique)

Bénin: L'ancien président Boni Yayi sort du silence après l'exclusion des Démocrates de la présidentielle de 2026

L'ancien président béninois, Boni Yayi, a brisé le silence le soir du 28 octobre dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son parti Les Démocrates. C'est sa première réaction publique depuis le rejet, la veille, de la candidature de Me Renaud Agbodjo à la présidentielle de 2026 par la Cour constitutionnelle. Boni Yayi accuse son successeur de mener une « politique d'exclusion systématique de l'opposition ».

L'ancien chef de l'État va plus loin en évoquant l'existence d'un « plan de déstabilisation » visant son parti. Il accuse la majorité au pouvoir de tenter de débaucher des députés et des hauts responsables des Démocrates. « Pathétique » a réagi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji. (Source RFI)

Procès Bongo : Sylvia et Noureddin jugés le 10 novembre à Libreville, malgré leur absence

Accusés de détournement de fonds publics, l’ex-Première dame du Gabon et son fils Noureddin Bongo seront jugés à Libreville le lundi 10 novembre. Les deux membres de la famille Bongo, en exil au Royaume-Uni, dénoncent une “parodie de justice”.

Le procureur général de Libreville, Eddy Minang, a confirmé mercredi 29 octobre la tenue d’une session criminelle spéciale consacrée à l’affaire Sylvia et Noureddin Bongo, prévue le lundi 10 novembre au palais de justice de Libreville. Dix autres personnes comparaîtront à leurs côtés pour détournement de fonds publics et blanchiment. (Source Africa Radio)

Cybercriminalité - Vingt et un pays africains signent la Convention de l'ONU à Hanoï

Lors de la conférence des Nations unies tenue les 25 et 26 octobre à Hanoï, au Vietnam, soixante-douze États dont vingt et une nations africaines ont apposé leur signature sur la Convention contre la cybercriminalité. Ce nouvel accord global vise à renforcer la coopération internationale et à lutter efficacement contre les cybercrimes.

Les pays africains signataires incluent l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Djibouti, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Libye, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Togo, l'Ouganda, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Mali et le Rwanda. La convention promeut une coopération internationale renforcée, avec une assistance technique et un développement de capacités, en particulier dans les pays en développement. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

