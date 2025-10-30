Sénégal: Le Club des investisseurs sénégalais pour des partenariats 'équilibrés et structurants' (vice-président)

Dakar — Le Club des investisseurs sénégalais (CIS) mise sur des partenariats "équilibrés et structurants" avec d'autres pays pour l'émergence d'un secteur privé national fort, a indiqué, mercredi, à Dakar, son vice-président, Victor Ndiaye.

"Nous avons la vision de bâtir un secteur privé national fort, avec des partenariats équilibrés, structurants qui transforment durablement nos économies, nos chaînes de valeur et nos territoires", a indiqué M. Ndiaye.

Il intervenait lors de la première édition du Forum entrepreneurial Italie-Sénégal, une rencontre organisée par l'ambassade d'Italie au Sénégal, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le bureau de Dakar de l'Italian Trade Agency (ITA), l'agence italienne pour le commerce extérieur, a également participé à l'organisation de cette rencontre, de concert avec l'APIX, l'agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux.

Selon Victor Ndiaye, ce forum axé sur l'agro-industrie, les infrastructures et l'agriculture va permettre de "bâtir des ponts" entre le Sénégal et l'Italie, de "valoriser nos potentialités" dans les secteurs "prioritaires" du Sénégal et les filières "les plus productives".

"Le Sénégal ne doit plus se limiter à être un terrain d'exploitation, il doit devenir un partenaire de transformation, et c'est ce changement de paradigme que nous incarnons au sein du Club des investisseurs sénégalais", a déclaré Victor Ndiaye.

Il a relevé que ce forum se tient à un moment particulier pour le Sénégal qui vient de se doter d'un nouveau "cadre stratégique" pour la mise en oeuvre de ses politiques publiques.

La rencontre an enregistré la participation de 70 entreprises italiennes et de plus d'une centaine d'organisations et entreprises sénégalaises.

"Nous avons comme mission [d'élever le niveau de la coopération] entre le Sénégal et l'Italie, en faisant un transfert de compétences et de fonds pour que cette coopération soit un partenariat gagnant-gagnant", a expliqué Matteo Zoppas, président de l'Italien Trade Agency.

Il a indiqué que son pays souhaite élaborer une coopération plus étroite avec le Sénégal à travers le plan Mattei, un projet de renforcement des relations entre l'Italie et l'Afrique, présenté comme une alternative aux approches européennes traditionnelles.

Du nom d'Enrico Mattei, créateur de l'entreprise nationale d'exploitation gazière et pétrolière ENI et antifasciste, ce projet doté de 300 milliards d'euros, vise à améliorer les infrastructures en Afrique, dans le Pacifique et en Amérique latine.

"Nous voulons que les exportations italiennes augmentent dans un futur proche et que le Sénégal en bénéficie grâce à un de transfert de technologies", a indiqué M. Zoppas.

"L'Italie va également former des jeunes Sénégalais ici qui, plus tard, pourront travailler dans des entreprises italiennes au Sénégal ou en Italie", a-t-il ajouté.