Sénégal: Administration - Le Premier ministre prône un 'nouvel état d'esprit' envers les investisseurs

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a invité, mercredi, les membres du gouvernement à s'atteler à la promotion d'un "nouvel état d'esprit" dans l'administration, en mettant l'accent sur le soutien aux investisseurs, en particulier le secteur privé national, a appris l'APS mercredi du communiqué du Conseil des ministres.

Il a notamment demandé aux ministres et secrétaires d'Etat de "s'atteler à la promotion d'un nouvel état d'esprit dans l'administration, consistant à mettre l'accent sur le soutien aux investisseurs, en particulier le secteur privé national, à veiller à la transparence publique et à recourir largement à la digitalisation dans les processus décisionnels critiques dans l'administration".

En juillet dernier, le chef du gouvernement avait demandé l'application "rigoureuse" des recommandations issues de l'évaluation du Programme d'appui et de modernisation de l'administration (PAMA) et l'accélération de la transition numérique dans les services prioritaires pour des démarches "rapides, efficaces et transparentes".

Il avait aussi indiqué que l'ambition du gouvernement est de bâtir "une administration puissante, moderne et exemplaire, alignée sur la Vision Sénégal 2050".

