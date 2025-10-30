Sénégal: Tambacounda - Près de 400 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Prés de 400 femmes de la commune de Tambacounda (est) ont bénéficié mercredi, de dépistage gratuit, dans le cadre de la campagne "Octobre rose) dédiée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, à l'initiative du centre hospitalier régional, a constaté l'APS.

"Nous avons noté une très forte affluence de la population, cela dépasse très largement nos attentes, nous sommes à près 400 personnes qui sont sur la liste d'attente", a déclaré Dr Boubacar Beydi Diarra, chef de service gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital régional de Tambacounda.

Le gynécologue obstétricien s'exprimait en marge de cette journée dédiée à des séances de dépistage gratuit et de sensibilisation des femmes sur les cancers du sein et du col de l'utérus.

"Le cancer est une réalité ici à Tambacounda, nous avons remarqué que les cas de cancers du col [de l'utérus] sont beaucoup plus fréquents que le cancer du sein et paradoxalement, le cancer du col est évitable, c'est pourquoi nous insistons sur la communication et la sensibilisation", a-t-il souligné.

Les organisateurs ont ainsi mis à profit cette journée de dépistage pour sensibiliser les populations, invitant les femmes à se rendre régulièrement au niveau des structures sanitaires pour se dépister.

Dr Boubacar Beydi Diarra, chef de service gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital régional de Tambacounda."L'objectif du Sénégal est d'éradiquer le cancer du col d'ici 2030, ce qui passe nécessairement par des journées de dépistage de masse mais également par la vaccination des personnes âgées de 9 à 14 ans", a-t-il rappelé.

Le directeur du centre hospitalier régional de Tambacounda, Mamadou Sylla s'est félicité de la forte mobilisation des femmes, soulignant que cette journée de dépistage fera l'objet d'une évaluation afin d'identifier les points à améliorer.

"A la fin de cette journée, nous allons faire une évaluation pour voir les points positifs et les points à améliorer [...] une fois cela fait, ce qui sera retenu de cette évaluation sera intégré dans l'analyse avec toutes parties prenantes pour voir comment permettre aux populations de pouvoir se consulter régulièrement pour qu'on puisse détecter ces cancers qui font des ravages dans la région de Tambacounda", a-t-il souligné.

