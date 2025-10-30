Ile Maurice: Air Mauritius - Une histoire de dirigeants, entre ciel de gloire et zones de turbulences

Certains diront que the writing was on the wall. Car, à y regarder de près, c'est bien une combinaison de facteurs - désordre institutionnel, gouvernance autoritaire, tensions internes, turbulences quasi permanentes au sein de la flotte et questions d'éthique discutables - qui ont rendu inévitable le départ de Kishore Beegoo de la présidence d'Air Mauritius.

Sa démission, le 23 octobre, n'est donc pas un accident, mais l'issue logique d'un déséquilibre de gouvernance devenu insoutenable, aggravé par des désaccords politiques qui ont miné sa légitimité et isolé sa direction. Elle marque la fin d'un épisode tendu, mais surtout l'ouverture d'une phase cruciale de reconstruction. Celle-ci devra s'articuler autour de la restauration du dialogue interne, de la clarification des rôles entre le Conseil d'administration et la direction exécutive, et d'une réaffirmation du pavillon national comme symbole de souveraineté et d'équilibre économique.

À ce titre, le tandem Megh Pillay - André Viljoen, deux professionnels aguerris de l'aviation qui connaissent la maison, aura la lourde tâche de recoller les morceaux et d'imposer un nouveau style de gestion fondé sur le dialogue et la compétence interne. Leur objectif est clair : rétablir la confiance et la sérénité à Paille-en-queue Court.

Une mission d'autant plus complexe qu'Air Mauritius, comme nombre de sociétés d'État, reste profondément clanique, structurée autour de réseaux d'allégeance politique et de zones de confort bâties au fil de cinq décennies. Ces fiefs internes résistent à toute tentative de réforme et compliquent l'émergence d'une culture de performance.

Megh Pillay, nommé le 1er octobre, président exécutif d'Airport Holdings Ltd (AHL) - la holding regroupant une vingtaine d'entités aéroportuaires, dont Air Mauritius - sait mieux que quiconque où se situent les lignes rouges. Son mandat, soutenu par l'État actionnaire, s'apparente à un retour aux fondamentaux : revisiter le modèle d'affaires de MK et redonner souffle à une compagnie qui fut jadis la fierté régionale et internationale.

Mais l'ambition devra composer avec la réalité. Avec une flotte d'à peine douze appareils, Air Mauritius ne peut rivaliser avec les géants du ciel que sont Emirates, Qatar Airways ou encore Ethiopian Airlines, cette dernière étant désormais la référence africaine incontestée.

L'exemple d'Ethiopian Airlines reste frappant. En quelques décennies, cette compagnie issue d'un pays longtemps marqué par la pauvreté et les conflits s'est hissée au sommet du transport aérien africain. Derrière cette réussite, une constante : vision, rigueur et planification à long terme. Aujourd'hui, Ethiopian n'est plus seulement un transporteur ; elle incarne une nation qui se projette, connecte le continent et démontre qu'un modèle africain de réussite est possible. Une leçon pour Air Mauritius, dont le destin semble trop souvent dépendre des humeurs politiques, des nominations partisanes et d'une gouvernance fragmentée.

On peut comprendre la logique derrière les propos de Kishore Beegoo, lorsqu'il affirmait ne pas pouvoir réparer en trois mois ou un an «tout le mal fait en dix ans». Il est vrai qu'il a hérité d'une compagnie exsangue, fragilisée par des années d'errements stratégiques. Depuis sa sortie d'administration en 2021, Air Mauritius s'est rétrécie comme une peau de chagrin : une flotte vieillissante, des effectifs réduits à l'excès et la perte de cadres expérimentés dotés d'une mémoire institutionnelle essentielle pour affronter les crises.

Le plan de restructuration imposé durant la pandémie a certes permis à MK de survivre, mais au prix d'un appauvrissement de ses compétences internes. Beaucoup ont oublié que les frontières finiraient par rouvrir et que les touristes reviendraient. À titre d'exemple, cette année, quelque 1,4 million de visiteurs sont attendus, et Air Mauritius transporte à elle seule 35 à 40 % d'entre eux. La compagnie reste donc un pilier du modèle touristique national - mais un pilier fragilisé.

Derrière la façade du pavillon national, la main de l'État reste omniprésente. AHL, la holding publique, symbolise cette volonté de centralisation stratégique. Megh Pillay, homme de compromis et personnalité respectée dans la nouvelle alliance gouvernementale, doit trouver le juste équilibre entre autonomie managériale et loyauté institutionnelle. S'il ne sera pas impliqué dans la gestion quotidienne de la compagnie, son expérience passée et la rigueur de son management constituent des atouts indéniables.

À ses côtés, André Viljoen, de retour pour un second mandat après celui de 2010 à 2015, représente la mémoire opérationnelle. Son fameux «7-Step Recovery Plan» avait alors redressé la compagnie, ramené la discipline financière et repositionné le réseau sur les routes rentables. Une approche pragmatique et structurée qui pourrait bien redevenir le socle du redressement à venir.

Au-delà de la connectivité, Air Mauritius joue un rôle économique stratégique. Ses opérations génèrent des retombées qui irriguent tout l'écosystème touristique et logistique du pays. Sans MK, Maurice ne récolterait que des miettes de l'industrie touristique, même si la compagnie n'est qu'un maillon de la chaîne de valeur. Car aujourd'hui, la réalité est crue : les billets d'avion et l'hébergement, deux postes majeurs de dépense touristique, sont majoritairement réglés hors de Maurice.

D'où la conviction du président exécutif d'AHL que MK doit se donner les moyens de ses ambitions. Cela passe par une ouverture mesurée du ciel mauricien et des partenariats mieux calibrés. Si l'État a longtemps privilégié une approche protectionniste, la nouvelle direction semble prête à jouer la carte de la coopération stratégique plutôt que celle de la fermeture.

Repenser les alliances

Megh Pillay entend revisiter plusieurs accords existants, à commencer par celui avec Emirates, signé en 2016, revu en mai 2024 et prolongé jusqu'en 2031. Cet accord, aussi structurant soit-il, verrouille l'accès à d'autres partenariats aériens au Moyen-Orient, notamment avec Qatar Airways ou Etihad Airways. Une situation que la nouvelle direction juge limitante pour la diversification du réseau.

De même, le renforcement des vols de Turkish Airlines - passés de cinq à sept fréquences hebdomadaires jusqu'en 2026 - soulève la question de la répartition des revenus sur cette ligne stratégique, MK n'ayant pas de code-share avec la compagnie turque. Ces ajustements, purement techniques en apparence, sont en réalité au coeur de la reconquête commerciale d'Air Mauritius.

Le nouveau leadership s'appuie désormais sur un plan stratégique 2025-2028, ambitieux et chiffré, articulé autour de six piliers majeurs. L'objectif : faire d'Air Mauritius l'un des transporteurs les plus rentables de la région Océan Indien. À l'horizon 2028, la compagnie ambitionne de disposer d'une flotte de 22 à 25 avions, dont 18 long-courriers (A350 et A330neo) et quatre à cinq moyen-courriers, avec un âge moyen de 11 à 12 ans. Ce plan traduit une volonté claire de projection à long terme, rompant avec les cycles de gestion à courte vue qui ont trop souvent freiné la compagnie.

Depuis sa création en 1967, Air Mauritius a connu des sommets de gloire et des descentes vertigineuses, au rythme des treize dirigeants qui se sont succédé à sa tête. À travers leurs parcours se lit l'histoire économique et politique de Maurice : des envolées triomphales portées par des visionnaires aux atterrissages forcés provoqués par des calculs partisans. Chaque dirigeant a laissé son empreinte, bonne ou mauvaise, dans une entreprise devenue à la fois vitrine nationale et miroir des contradictions mauriciennes.

Le nouveau tandem Pillay-Viljoen porte aujourd'hui l'espoir d'un redécollage durable. L'un apporte la vision institutionnelle, l'autre la maîtrise opérationnelle. Leur défi est double : reconstruire la culture d'entreprise et repositionner MK dans un environnement aérien hyperconcurrentiel. Mais pour y parvenir, il leur faudra briser le cercle vicieux d'une gouvernance à la fois politique et cloisonnée.

Tout cela car Air Mauritius n'a jamais manqué d'ailes. Ce sont les vents contraires de la politique et les querelles internes qui l'ont clouée au sol. Si la compagnie veut retrouver sa place dans le ciel régional, elle devra d'abord reconquérir son espace de liberté institutionnelle et oser la transparence, la rigueur et la responsabilité.

En définitive, Air Mauritius reste bien plus qu'un transporteur. Elle incarne un pan de l'identité mauricienne, faite de fierté, de résilience et de volonté d'ouverture. Dans l'histoire d'Air Mauritius, chaque redécollage a toujours été possible - à condition de savoir tenir le cap entre ambition nationale et réalité économique.