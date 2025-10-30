Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Unilever Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance pour la seconde journée consécutive

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 29 octobre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), titre Unilever Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,50%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 20 000 FCFA la veille à 21 500 FCFA ce 29 octobre 2025, soit une augmentation de 1 500 FCFA. Unilever Côte d'Ivoire n'a toujours pas rendu public ses résultats au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier, du deuxième et du troisième trimestre 2025.

Les informations disponibles sur cette entreprise remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022. Derrière Unilever Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 19 885 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 14 455 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 3 670 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 4 405 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 6,07% à 4 020 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 5,13% à 8 225 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,01% à 1 460 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,29% à 6 100 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,07% à 1 850 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,772 milliard FCFA contre 1,326 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 112,307 milliards à 13 256,949 milliards FCFA contre 13 144,642 milliards FCFA le mardi 28 octobre 2025.

Celle du marché des obligations enregistre par contre une baisse de 27,709 milliards, passant de 10 920,774 milliards FCFA la veille à 10 893,065 milliards FCFA ce mercredi 29 octobre 2025.

Les trois indices phares sont tous en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,85% à 343,84 points contre 340,93 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,58% à 169,39 points contre 168,42 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a aussi progressé de 0,85% à 144,25 points contre 143,04 points.