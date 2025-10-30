Sénégal: Énergie et développement durable - Çalik Enerji conjugue transition énergétique et impact social

Implantée au Sénégal depuis plusieurs années, la société turque Çalik Enerji participe activement à la modernisation du réseau électrique du pays. À travers la construction de la première centrale à cycle combiné d'Afrique de l'Ouest et des initiatives locales innovantes, l'entreprise place la durabilité et l'inclusion au coeur de sa stratégie.

Forte de plus de deux décennies d'expérience dans la production, le transport et la distribution d'électricité, Çalik Enerji s'est imposée comme un acteur clé du secteur énergétique africain. Déjà présente en Europe, en Asie centrale et au Moyen-Orient, l'entreprise a mené à bien plus de 40 projets énergétiques à grande échelle, représentant une capacité installée de 16 gigawatts.

Au Sénégal, « elle pilote le projet de la centrale de Cap des Biches à Rufisque-Dakar, la première du pays à cycle combiné et la plus grande d'Afrique de l'Ouest », renseigne de communiqué de presse. À terme, « cette infrastructure devrait fournir 25 % de la demande nationale en électricité, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays et accélérant sa transition vers un mix énergétique plus propre », lit-on dans le document.

Des retombées locales concrètes

Au-delà du chantier, Çalik Enerji mise sur le développement humain et économique. Sur le site de Cap des Biches, 327 employés locaux participent actuellement aux travaux, épaulés par des experts turcs. L'entreprise veille également à promouvoir la place des femmes dans les métiers techniques : 34 Sénégalaises ont rejoint les équipes, bénéficiant de formations et de conditions de travail valorisantes. Ces politiques d'emploi traduisent la volonté de l'entreprise de renforcer les compétences locales et de favoriser un transfert de savoir-faire durable, essentiel à la souveraineté énergétique du pays.

Une ferme biologique née sur le chantier

Dans le prolongement de son engagement environnemental, Çalik Enerji a lancé sur son site de Dakar un projet d'agriculture biologique inédit. L'initiative, menée avec la participation active des employés locaux, transforme les déchets du chantier en ressources productives. Huit planches de culture surélevées, fabriquées à partir de matériaux recyclés, permettent de cultiver des légumes sans produits chimiques.

Les participants ont été formés aux techniques de compostage, de fertilisation naturelle et de lutte biologique. Des outils d'intelligence artificielle sont également utilisés pour surveiller la santé des plantes et prévenir les maladies. La première récolte a donné plusieurs centaines de kilos de légumes. Pour garantir la pérennité du projet, une coopérative virtuelle a été créée afin de structurer la production et d'envisager de nouvelles sources de revenus pour les employés.

L'IA et la numérisation au service de la sécurité

La sécurité et la performance font partie intégrante de la stratégie de Çalik Enerji. L'entreprise a déployé une plateforme numérique HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) qui centralise les procédures d'urgence, d'inspection et d'autorisation.

Grâce à des codes QR, les équipes accèdent instantanément aux consignes de sécurité, tandis que l'analyse des données par intelligence artificielle permet de détecter les risques potentiels avant qu'ils ne surviennent. La modélisation 3D des sites et les inspections par drone viennent compléter ce dispositif, améliorant la précision, la rapidité d'intervention et la prévention sur les chantiers. En combinant innovation technologique, formation locale et engagement environnemental, Çalik Enerji s'impose comme un acteur de référence de la transition énergétique au Sénégal. Un modèle de développement intégré où performance industrielle et impact social avancent main dans la main.