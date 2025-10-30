Gabon: Le Ministre de l'Enseignement Supérieur à l'USTM

USTM l Depuis ce vendredi 24 octobre 2025, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Dr Simplice Désiré Mamboula, séjourne à Franceville.

Cette descente sur le terrain intervient dans un contexte marqué par une crise au sein de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM).

Au cours de cette mission, le membre du Gouvernement a :

- effectué une visite du campus de l'USTM afin de constater les réalités vécues par les étudiants et le personnel ;

- tenu une rencontre avec les mutuelles étudiantes pour écouter leurs préoccupations ;

- échangé avec les représentants du Syndicat National des Enseignants Chercheurs (SNEC) ainsi qu'avec les syndicats du personnel administratif, technique et ouvrier de soutien (ATOS).

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du Président de la République, Chef du Gouvernement, Chef de l'Etat, SE Brice Clotaire Oligui Nguema , de privilégier le dialogue social et de trouver des solutions durables aux difficultés que connaît le secteur de l'enseignement supérieur.

Le Dr Simplice Désiré Mamboula a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à accompagner la communauté universitaire dans un esprit de concertation, de responsabilité et d'apaisement.