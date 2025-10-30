Afrique: Construction de l'unité africaine - Une conférence pour accélérer la dynamique

29 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Wanlé Gérard Coulibaly et Korotimi Nabaloum

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a organisé au profit de la délégation des afrodescendants et de la diaspora africaine aux USA séjournant au Burkina, une conférence sur le rassemblement de la jeunesse et l'unité africaine, mercredi 29 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le séjour de la délégation des afrodescendants et de la diaspora africaine vivant aux USA en cours au Burkina Faso est jalonné de diverses activités. Mercredi 29 octobre 2025, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, en collaboration avec celui en charge de l'enseignement supérieur, a organisé une conférence publique sur le rassemblement de la jeunesse et l'unité africaine. Un thème qui a été développé par le Pr Moumouni Zoungrana afin d'éclairer les lanternes des participants sur les enjeux de l'unité africaine.

Pour lui, l'Afrique doit se réveiller et maintenant, surtout que des siècles durant, elle a été exploitée, spoliée de ses ressources. « Depuis l'avènement des indépendances, les africains ont toujours eu cette soif d'aller au panafricanisme. Mais, qu'est ce qui les empêche de le faire jusque-là ? Qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut faire pour réaliser ce rêve ? », ce sont quelques questions que le conférencier a posées et qui ont trouvé leurs explications et réponses dans son exposé.

Bâtir une nouvelle Afrique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi, le Pr Zoungrana a fait savoir à l'assistance que l'unité africaine ne sera une réalité que lorsque la jeunesse va prendre conscience de la domination imposée à l'Afrique depuis des décennies. « Il faut que les paradigmes changent. Nous devons enseigner la vraie Afrique aux générations actuelles et à venir au lieu de continuer dans le modèle impérialiste qu'on nous distille. Nous avons une Afrique riche et prospère.

Malheureusement, elle a été pillée volée et vidée de son système politique économique et social depuis des années. Et, il faut que la génération actuelle en prenne conscience afin d'assumer ses responsabilités de bâtir une nouvelle Afrique », a fait savoir le conférencier.

Un autre conférencier, Benson Kassue, originaire des Etats Unis d'Amérique, membre de la délégation de la diaspora et des Afrodescendants a fait ressortir dans son exposé que l'unité africaine n'est plus négociable. Il a salué l'accompagnement du gouvernement burkinabè qui est, selon lui, dans la dynamique de changement des paradigmes.

Selon lui, l'Afrique ne manque de rien et la jeunesse africaine doit se réveiller et prendre conscience du rôle qu'elle doit jouer dans la géopolitique actuelle. M. Kassue a également indiqué que la visite des Afrodescendants au Burkina s'inscrit dans cette logique d'apporter un soutien aux peuples qui luttent pour l'indépendance réelle du continent. En cela, il a salué l'engagement remarquable des autorités burkinabè à travers le monde à assumer librement et souverainement leurs choix stratégiques et leurs priorités de développement pour le pays et l'Afrique toute entière.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.