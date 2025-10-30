Afrique: Soutien à l'Afrique - Alhaji Ayana marche du Ghana au Burkina Faso pour une Afrique unie

Le Ghanéen, Alhaji Ayana a parcouru à pieds une distance de plus de 900km du Ghana au Burkina Faso. Il a quitté son pays le 7 octobre 2025 et a atteint la place de la nation de Ouagadougou le mercredi 29 octobre, après trois semaines de marche.

Alhaji Ayana, est un Ghanéen. Il a quitté Accra la capitale du Ghana le 7 octobre 2025 et a parcouru 957 Km pour rallier Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso à pied. Habillé d'un tissu où l'on retrouve les drapeaux des pays de l'Afrique, Alhaji Ayana a été accueilli par des panafricanistes. Une équipe médicale a été mobilisé également en vue de s'assurer de sa bonne condition physique.

La motivation de celui qui a rejoint Ouagadougou à pieds, après une vingtaine de jours de marche est d'appeler les pays africains à l'union. « Si j'ai choisi de marcher jusqu'au Burkina Faso, c'est grâce au Président Ibrahim Traoré. Il poursuit le même objectif. Il veut que toute l'Afrique soit unie », a-t-il déclaré. Alhaji Ayana a ajouté que son message à travers ce voyage est de convaincre les africains qu'ils ne sont pas pauvres. « Nous sommes riches mais si nous avons le sentiment que nous sommes pauvres, c'est parce que nous ne sommes pas unis », a-t-il insisté.

Au cours de son séjour, Alhaji Ayana, le panafricaniste espère rencontrer le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, le Mogho Naaba Baongo, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré.

« Je voudrais rencontrer le président du Faso parce que les acclamations auxquelles il a eu droit, lors de son arrivée à la prestation de serment du président ghanéen montre qu'il est apprécié au-delà des frontières burkinabè », a-t-il déclaré.