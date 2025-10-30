Burkina Faso: Foire virtuelle des solutions digitales - Des lauréats récompensés

La première édition de la foire virtuelle des solutions digitales « Le Faso digital » a pris fin, samedi 25 octobre 2025, à Ouagadougou.

La foire virtuelle des solutions digitales « Le Faso digital », organisé par le journal en ligne le Faso.net, s'est terminée sur des notes de satisfaction. Organisée du 18 au 25 octobre 2025 à Ouagadougou. Cette première édition, selon Cyriaque Paré, promoteur de cette foire, a été une aventure exceptionnelle, une grande plongée dans les possibles du numérique au service de la reconstruction du Burkina.

Des panels, des masters class, des conférences, des concours d'innovations digitales ont marqué cette première édition. Il a indiqué que la plateforme de la foire virtuelle a accueilli des exposants de tout le Burkina, des institutions, des entreprises et des acteurs de la société civile. Le thème de cette édition : « Innover pour reconstruire le numérique au service d'un Burkina Faso résilient », de l'avis de M. Paré, a permis de proposer, recentrer les énergies sur les enjeux majeurs de la transition du digital, de la souveraineté technologique, de la jeunesse innovante et des réponses locales au défis nationaux.

Pour ce qui est du concours du prix de l'innovation digitale, cinq prix ont été décernés. Batiana Nacro avec « Terra Biga », a remporté le premier prix, un bon de communication de 1 million F CFA sur les plateformes de Lefaso.net et un chèque de 500 000 FCFA. Le deuxième prix officiel est revenu à Josias Boenzemwendé Diendéré, pour sa plateforme « Le Grand Frère », conçue pour accompagner les bacheliers, étudiants et parents, dans leurs choix scolaires et universitaires. Il est reparti avec un bon de communication de 500 000 F CFA sur les plateformes de Lefaso.net et un chèque de 250 000 F CFA.

Un nouveau chapitre de l'histoire numérique

Le troisième prix officiel a été attribué à Théodore Joseph Sandwidi, grâce à

« Sanbbiz », une application mobile qui cartographie les évènements, la culture et les loisirs au Burkina Faso, avec un bon de communication de 250 000 F CFA sur les plateformes de Lefaso.net et un chèque de 250 000 F CFA. Le Prix du public est revenu à Tobouré Khaled Michel Zanré, avec « AgriSage », une solution intégrant l'IA et l'internet des objets pour analyser la qualité des sols et guider les pratiques agricoles.

Le prix de la meilleure candidature féminine, a été attribué à Wendtoen Bernadette Guindega, avec « AgriScan », une plateforme d'agriculture de précision basée également sur l'IA et des capteurs intelligents, pour optimiser la production. Ces deux innovations ont été récompensées chacune d'un bon de communication de 500 000 FCFA sur les plateformes de Lefaso.net.

Le représentant de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Seydou Yanogo, a traduit ses félicitations aux initiateurs de cette foire virtuelle qui, selon lui, a vu se déployer le potentiel immense de la jeunesse burkinabè. Il a souligné que le concours d'innovation digitale a révélé des projets audacieux, conçus pour répondre aux défis concrets de sécurité, de gouvernance, de santé, de transformation agricole, etc. « Cette foire virtuelle participe à notre démarche de transition numérique inclusive et souveraine », a indiqué M. Yanogo.

Tout en saluant l'initiative du promoteur, Cyriaque Paré et son média, Lefaso.net, pionnier de la presse en ligne au Burkina, il a soutenu que le département va capitaliser les idées, accompagner les porteurs de projets, institutionnaliser cette foire et créer des ponts durables entre les solutions digitales et les politiques publiques. « Le Faso digital nous donne l'occasion de rappeler que nous avons ouvert un nouveau chapitre de l'histoire numérique de notre pays dans lequel l'intelligence numérique de nos concitoyens sera mobilisée au service de la nation », a laissé entendre Seydou Yanogo.