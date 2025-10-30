Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi honore le Maréchal Mobutu !

Le Président de la RD. Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité hier, mardi 28 octobre 2025, l'exposition « Mobutu : une vie, un destin », organisée dans le Hall ainsi que dans la mezzanine du Musée national, situé en plein boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala.

Cette exposition, initiée par la famille du Maréchal Mobutu, vise à montrer à la face du monde une autre facette de lui, contrairement à celle du dictateur, répandue à travers le monde.

Accompagné par Nzanga Mobutu Ngbangawe, fils biologique et idéologique du défunt, le Chef de l'État a fait la relecture nuancée et documentée de la vie, du règne et de l'héritage du Président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Zabanga, qui a gouverné la République Démocratique du Congo (RDC), autrefois Zaïre, pendant plus de trois décennies.

Bien plus qu'une simple rétrospective, cette exposition immersive et inédite s'est présentée comme un espace de mémoire collective et de réflexion sur la vie du vieux léopard.

Elle s'est adressée à tous les Congolais, avec une attention particulière portée à la jeunesse, souvent héritière d'une histoire méconnue ou fragmentée.

Le Président de la République a, à travers cette exposition, découvert une collection exceptionnelle, comprenant des photographies rares issues des fonds privés et publics, des objets personnels et emblématiques ayant appartenu à l'ancien président du Zaïre, notamment des trônes sur lesquels s'asseyait le Maréchal.

Après avoir visité tous les objets exposés, les bustes voire les monnaies anciennes, le Président Félix Tshisekedi a signé le livre d'or en mémoire du feu Président Mobutu.

«A travers cette exposition émouvante, la Nation congolaise redécouvre un chapitre méconnu de son histoire, incarné par la figure du Président Mobutu, un symbole de l'Union nationale, de l'affirmation de notre souveraineté et de la valorisation de nos racines cultures authentiques », a écrit le Chef de l'État Félix Tshisekedi dans le livre d'or. Bien avant la visite du Président de la République, plusieurs personnalités politiques du pays, dont des membres du Gouvernement que dirige la Première Ministre Judith Suminwa, ont effectué le déplacement du musée national, rendant un hommage appuyé à feu Mobutu Seseseko pour son sens élevé de patriotisme démontré de son vivant et ses efforts alignés dans la perspective de la consolidation de l'unité nationale et de la défense de la souveraineté du pays.