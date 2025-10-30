Burkina Faso: Etablissements publics de l'Etat -Les dirigeants se forment à la comptabilité matières

Le ministère de l'Economie et des Finances, à travers la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat (DGAIE), a formé, du lundi 27 au mercredi 29 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des Etablissements publics de l'Etat (EPE) sur la comptabilité matières. La formation visait à doter ces responsables des EPE d'une meilleure compréhension des enjeux, des procédures et des responsabilités liées à la gestion des patrimoines non financiers de l'Etat.

La comptabilité matières est un ensemble de règles et procédures qui permettent à l'Etat de gérer ses biens et meubles et immeubles. Son champ d'application porte sur l'ensemble des patrimoines non financiers de l'Etat, selon les explications du directeur de la comptabilité matières à la direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat, Honoré Zongo.

Les présidents des conseils d'administration et des directeurs généraux des Etablissements publics de l'Etat (EPE) sont allés à l'école de la direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat, du lundi 27 au mercredi 29 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, pour renforcer leurs connaissances à la comptabilité matières. Pendant trois jours, ils ontappris le rôle stratégique de la comptabilité matières et ont renforcé leurs compétences managériales nécessaires à son opérationnalisation.

Pour le directeur général des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat, Djakaridja Barro, l'adhésion et l'engagement des directeurs généraux et présidents des conseils d'administration des Etablissements publics de l'Etat s'avèrent déterminants pour non seulement impulser la dynamique des réformes entreprises pour la gestion des patrimoines non financiers, mais aussi garantir leur mise en œuvre réussie. Selon lui, l'application effective des réformes demeure encore limitée dans plusieurs EPE.

Pour une gestion transparente

Cette situation, à l'entendre, est due entre autres aux résistances au changement, aux réticences persistantes et à une appropriation insuffisante de la comptabilité matières par certains organes dirigeants.

Or dans un contexte de rareté des ressources et d'exigence croissante de reddition des comptes, la bonne gouvernance des patrimoines non financiers de l'Etat est un impératif conformément à la vision des plus hautes autorités.

« La comptabilité matières apparaît comme un levier stratégique de bonne gouvernance, car elle contribue à la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'Etat. Elle ne se limite pas à un simple outil technique, mais constitue un pilier de la transparence, de la responsabilité et de l'efficacité dans la gestion du patrimoine non financier de l'Etat », a affirmé le directeur général Barro.

La formation de Bobo-Dioulasso a alors permis d'approfondir de manière substantielle les notions sur la comptabilité des matières et la compréhension des enjeux majeurs liés à la gestion du patrimoine non financier de l'Etat. « Vous êtes désormais conscients du rôle stratégique de la comptabilité matières dans l'amélioration de la transparence et de la performance dans la gestion des patrimoines non financiers de l'Etat.

Vous avez une maitrise renforcée du cadre réglementaire, des procédures, des rôles et des responsabilités en la matière », a-t-il dit aux participants. Mieux, a poursuivi M. Barro, les participants ont acquis des compétences managériales spécifiques pour suivre et évaluer efficacement la mise en œuvre de la comptabilité matières dans leurs différentes structures.

Il les a invités, de ce fait, à demeurer engagés, mobilisés et déterminés dans la poursuite des objectifs communs, à savoir la culture de la bonne gouvernance du patrimoine non financier de l'Etat à travers une gestion empreinte de transparence, de traçabilité et d'efficacité au bénéfice exclusif des populations et du développement durable du Burkina Faso. Les participants ont salué cette initiative qui va permettre de clarifier certaines choses en matière de comptabilité matières dans leurs structures respectives.