Afrique: Valorisation des savoir-faire africains - Le LLAES et le Musée national en tandem

Le Laboratoire littératures, arts, espaces et société (LLAES) de l'université Joseph-Ky-Zerbo, en collaboration avec le Musée national, organise du 28 au 30 octobre 2025 à Ouagadougou, les premières Journées scientifiques internationales des études culturelles africaines.

Le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique de promotion de sa culture et de valorisation du Musée national, en rendant visible son riche patrimoine culturel. Dans cette optique, le Laboratoire littératures, arts, espaces et société (LLAES) de l'université Joseph-Ky-Zerbo, en partenariat avec le Musée national, tient ses premières journées scientifiques internationales, placées sur le thème :

« Textes et objets culturels : promouvoir la réappro-priation et la valorisation des savoir-faire africains ». La présidente du comité d'organisation, Dr Honorine Saré a rappelé que cette initiative est le fruit d'un long travail entamé depuis 2021.

Elle a souligné l'importance de la culture comme levier de développement et de souveraineté. « Nous sommes tous convaincus que la culture est un instrument

de développement. C'est d'ailleurs par la culture que les pays en voie de développement subissent encore la domination.

La preuve, c'est que ce discours se prononce dans une langue qui n'est pas la nôtre », a-t-elle déclaré. Elle a indiqué que cette activité est placée sous le signe de la réflexion, de l'échange et offre un espace d'interrogation sur les langues africaines, les littératures orales et écrites, ainsi que sur les objets artistiques et culturels. Dr Saré a précisé que des spécialistes issus de 18 pays africains participent à ce colloque, en ligne et en présentiel.

Elle a par ailleurs indiqué que le programme prévoit, après la cérémonie d'ouverture, deux soutenances en matière culturelle africaine. Selon elle, en parallèle à ces soutenances, 3 panels vont se tenir. Dr Honorine Saré a aussi fait savoir que les étudiants de l'Unité de formation et de recherches en Lettres, arts et communication (UFR/LAC), vont effectuer une visite pédagogique.

La réappropriation de nos savoirs locaux

Cette activité sera suivie de la lecture du rapport général et de la présentation des conclusions des premières journées scientifiques internationales

du LLAES.Au nom du président de l'université Joseph-Ki-Zerbo, Pr Zakaria Ilboudo a exprimé la reconnaissance de l'université pour la fructueuse collaboration entre le LLAES et le Musée national.

Il a estimé que le thème est pertinent dans le contexte actuel du Burkina Faso, marqué par une forte quête de souveraineté.

« La souveraineté passe aussi par la réappropriation de nos savoirs locaux et la reconquête intellectuelle et identitaire de notre patrimoine national », a-t-il ajouté.

Pour lui, la tenue de ces journées scientifiques à l'université Joseph-Ki-Zerbo est une chance de voir cette réflexion s'ancrer dans un espace universitaire, lieu de formation et de production du savoir.

Quant au parrain, le Dr Rasmane Daniel Sawadogo, il a exprimé sa fierté d'accompagner une initiative qui met la culture et la littérature africaines au coeur du débat intellectuel.

« En matière de culture, un homme qui oublie la sienne perd son héritage le plus précieux.

Nous devons rester enracinés dans nos cultures, car c'est là que se trouvent notre identité et notre force », a-t-il souligné.