Congo-Brazzaville: 80 ans de l'ONU - Le pays réaffirme son attachement aux idéaux de paix, de coopération et de solidarité

Les autorités du pays, les délégués du Système des Nations unies, la société civile et le secteur privé ont célébré, le 28 octobre à Brazzaville, les quatre-vingts ans d'existence de l'Organisation des Nations unies (ONU), venus certifier de l'attachement de leur pays aux idéaux de paix, de coopération et de solidarité portés par cette organisation depuis 1945.

La célébration s'est déroulée sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, en présence du coordonnateur résident du Système des Nations unies, Abdourahamane Diallo, et du représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, le Pr Mohamed Yakub Janabi.

Fêté en différé sur le thème « Construisons notre avenir ensemble », l'événement a connu plusieurs temps forts, à savoir l'exécution des hymnes du Congo et de l'ONU, la projection d'un film d'environ huit minutes retraçant l'historique des relations entre le Congo et les Nations unies, la parade de costumes nationaux de différents pays et messages officiels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le représentant de l'OMS pour l'Afrique a rappelé que le partenariat entre cette agence onusienne et le Congo continue de transformer les ambitions mondiales en progrès tangibles sur le terrain. Ici, à Brazzaville, l'Afro OMS réexamine comment la présence régionale soutient plus efficacement les pays, notamment simplifier les processus, partager des services avec d'autres agences, mettre l'expertise technique là où elle est le plus nécessaire. À travers le système des Nations unies au Congo, cette cohérence structurelle croissante permet de s'assurer que chaque investissement soutient les priorités nationales de développement, et la réalisation des objectifs de développement durable.

Le Pr Mohamed Yakub Janabi a insisté qu'au-delà des frontières nationales, l'OMS Afro aide à relier le Congo à ses voisins de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ainsi que par le biais de laboratoires régionaux et de réseaux de surveillance, dans le cadre régional intégré de surveillance et d'intervention en cas de maladie et même par le développement de la main-d'oeuvre et la préparation transfrontalière.

« En République du Congo, l'OMS aide les autorités nationales et locales à intégrer ces outils dans les systèmes de santé quotidiens, rapproche les soins de qualité de ceux qui se trouvent dans les périphéries. Chaque enfant vacciné, des infirmières formées, des points d'eau sûrs, est un pas vers une meilleure santé et un développement humain plus large », a souligné le Pr Mohamed Yakub Janabi.

De même, le coordonnateur résident du Système des Nations unies, Abdourahamane Diallo, a salué la qualité du partenariat entre l'ONU et le Congo, avant d'appeler à repenser le multilatéralisme pour le rendre plus juste, plus humain et plus efficace.

« Nous croyons en un multilatéralisme réformé, renforcé et revitalisé, reposant sur des rapports améliorés entre les États membres, notamment ceux de la sous-région africaine », a-t-il déclaré, accentuant sur la nécessité d'une gouvernance internationale plus équitable et solidaire. « Une fois nos actions résolument tournées vers l'avenir, nous pourrons bâtir un monde plus juste, plus équitable et plus durable pour tous », a-t-il complété.

Enfin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a salué la constance de la coopération entre le Congo et les Nations unies, réaffirmant l'engagement du gouvernement congolais à poursuivre les objectifs de paix, de développement durable et d'intégration régionale.

« Le multilatéralisme n'est pas un simple concept : c'est la voie que nous suivons avec conviction afin que la coopération internationale devienne un outil d'opportunités réelles pour notre population », a-t-il dit, ajoutant: « Grâce au soutien du système des Nations unies, des micro-centrales seront installées en Afrique. Ces projets permettront d'étendre l'accès à l'électricité, d'autonomiser les communautés locales et de matérialiser le développement durable que nous appelons de nos voeux ».

Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a pour mission de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale, dans l'espoir de contribuer à empêcher un autre conflit mondial dévastateur.