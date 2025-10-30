Congo-Brazzaville: Quinzaine du gouvernement - « Les bébés noirs ne peuvent pas défier l'Etat »

Répondant à la question sur l'opération en cours contre les « bébés noirs » et les critiques formulées par les organisations non gouvernementales, lors de la « Quinzaine du gouvernement », le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a justifié la traque de ces bandits de grand chemin en déclarant : « Il fallait éviter que les gangs deviennent plus forts que l'Etat ».

Après que le président de la République a annoncé avoir instruit la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) de s'impliquer dans la lutte contre les « bébés noirs » ou « kulunas », les journalistes sont revenus à la charge lors de la « Quinzaine du gouvernement » en mettant en exergue quelques voix discordantes sur cette opération.

Pour éclairer davantage l'opinion, le porte-parole du gouvernement a évoqué quelques actes barbares commis par les « bébés noirs », allant jusqu'à ôter la vie aux citoyens congolais qui les croisaient sur le chemin tout en narguant l'Etat sur les réseaux sociaux. « Aucun rapport des ONG ne soulignait que la barbarie des bébés noirs devenait intolérable », a déclaré le ministre Thierry Lézin Moungalla. Il a justifié la participation de la DGSP à cette opération en brandissant le décret n°2025-390 du 18 septembre 2025 qui fait d'elle un corps régulier de la Force publique avec vocation de réaliser de telles missions.

« Il était temps pour le chef suprême des armées, commandant en chef de la Force publique, de prendre cette décision saluée par le peuple pour éviter le point de bascule où les gangs pouvaient dominer l'Etat comme c'est le cas ailleurs », a indiqué le ministre.

