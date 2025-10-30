Congo-Brazzaville: Résidence de recherche et création 2026 - Craft accompagne la création des artistes

Le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (Craft), situé à Limoges (Nouvelle-Aquitaine), en France, accueillera pour douze semaines des artistes designers, architectes, céramistes et collectifs professionnels du monde entier, voulant développer des projets innovants au sein de son atelier. La résidence se déroulera entre avril et décembre 2026.

Les candidats et candidates doivent fournir en version numérique des pièces suivantes : une biographie (CV) détaillée, une fiche de renseignement (Lieu de naissance, lieu de vie, statut professionnel...), un portfolio (15 images maximum représentatives de la pratique (Haute résolution, 300 dpi), une note d'intention exposant le projet et les pistes de recherche envisagées. Aussi, une lettre de recommandation d'une institution ou personnalité reconnue, esquisse ou maquette du projet, documentation de collaborations internationales antérieures.

Pour être éligible, il faut avoir : une expérience minimum de cinq ans de pratique professionnelle, avoir déjà exposé dans des galeries ou institutions reconnues, avoir un projet de proposition original spécifiquement conçu pour cette résidence, être capable de travailler en français ou en anglais.

Les dossiers sont envoyés à : contact@craft-limoges.org jusqu'au 31 décembre 2025. Objet : « Candidature résidence Craft 2026 (Nom du candidat) ». Pour plus de détails, contacter Pauline Male à l'adresse citée.

La résidence offre un cadre de travail exceptionnel, un accompagnement technique expert, un rayonnement et une valorisation, un soutien financier (Bourse de résidence, budget de production, logement, restauration, transport).

Les projets seront évalués selon les critères suivants : l'originalité et la pertinence, la qualité artistique et la cohérence du parcours, la faisabilité technique dans le contexte de la résidence, le potentiel d'innovation et d'impact international, la capacité de transmission et d'échange.

La résidence de recherche et de création s'inscrit dans une dynamique de transmission et de visibilité internationale.