Congo-Brazzaville: Ituri - Yves Kawa salue l'assistance humanitaire d'urgence de l'Unicef aux retournés et déplacés de Tchomia

«Je crois que c'est une action louable parce que vous savez qu'il y avait un désordre ici, beaucoup de gens avaient pris fuite. Maintenant ils commencent à revenir, non seulement les natifs d'ici mais aussi des déplacés qui sont venus des chefferies soeurs où les attaques continuent à s'effectuer là-bas. Nous avons beaucoup de déplacés, ce sont des vulnérables qui ont tout perdu», a déclaré Yves Kawa Panga.

«S'il y a de telles assistances, nous devons vraiment saluer et remercier, parce que cela aide tant soit peu notre population dépourvue de tout », a-t-il poursuivi, remerciant également l'Unicef pour l'assistance d'urgence apportée aux retournés et déplacés, surtout aux enfants vulnérables de sa chefferie.

Dans un élan de solidarité, le chef de la chefferie Bahama Banyagi a demandé au gouvernement, aux agences et aux organisations humanitaires de se serrer les coudes. « Nous devons tous conjuguer nos efforts pour que nous puissions donner un avenir meilleur à ces enfants-là. Du fond de coeur, au nom de ma chefferie, nous remercions encore une fois l'Unicef et les autres partenaires humanitaires pour le travail qu'ils font en faveur des enfants et des personnes vulnérables », a-t-il conclu.

Du 20 au 22 octobre, l'Unicef et son partenaire le Programme de prévention des soins de santé primaires ont distribué une aide d'urgence à 3 716 ménages des déplacés et retournés à Tchomia, dans la chefferie de Bahama Banyagi. Chaque article de ménage essentiel était composé de deux couvertures, de deux nattes, d'une pièce de trois pagnes pour les femmes, de deux casseroles, de quatre assiettes, de six cuillères à soupe. Il y a eu aussi six gobelets, quatre couteaux pour la cuisson, des savons de bain Munganga. Ces ménages ont reçu également le kit d'abri léger composé de deux bâches de marque Unicef, avec un rouleau de cordes et des seaux, des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréation et des adolescentes pour la menstruation.

Pour rappel, le projet de réponse rapide de l'Unicef, financé par BHA, a pour objectif de fournir une assistance d'urgence et des services de protection à la population la plus vulnérable affectée par des crises humanitaires. Dans ce cadre, il a permis de venir en aide à 393 087 personnes, dont 257 873 enfants, à travers la distribution de kits d'articles ménagers essentiels et de kits Wash.