Togo: Culture de redevabilité

29 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'Inspection Générale des Finances (IGF) vient de publier son rapport annuel d'activité 2024, accessible au grand public via le site officiel du ministère de l'Économie et des Finances.

Le rapport du 1er semestre 2025 y est également disponible, dans une démarche assumée de transparence et de bonne gouvernance.

Ces publications régulières permettent à toutes les parties prenantes - citoyens, institutions, médias et partenaires internationaux - d'accéder à des données fiables et vérifiables sur la gestion des finances publiques.

L'initiative s'inscrit aussi dans le respect des directives communautaires de l'UEMOA, notamment en matière de transparence budgétaire et de contrôle.

Fait notable dans le paysage africain : l'IGF bénéficie d'une confiance renouvelée de partenaires de poids comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), qui l'associent désormais à l'audit de projets financés par leurs structures.

Une reconnaissance de la crédibilité et du professionnalisme de l'institution, bâtie sur des années de rigueur et d'amélioration continue.

Pour maintenir cette dynamique, plus de 30 formations qualifiantes et diplômantes ont été dispensées au personnel de l'IGF au cours de l'année, dans le cadre d'un vaste programme de renforcement du capital humain. Cette stratégie vise à hisser les capacités internes au niveau des standards internationaux d'audit et de contrôle.

Les défis opérationnels et structurels au sein de l'institution demeurent, mais des efforts constants sont déployés pour améliorer les performances : formation continue, collaboration renforcée entre services, partenariats techniques, etc.

L'IGF se positionne ainsi comme un acteur central dans le pilotage stratégique des finances publiques, oeuvrant à la fois pour l'efficience de la dépense publique, la prévention des irrégularités et la promotion d'une culture de redevabilité dans toutes les administrations.

