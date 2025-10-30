Afrique de l'Ouest: Les experts togolais du bâtiment en mission régionale au Niger

29 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les professionnels togolais du secteur de la construction - ingénieurs, architectes, urbanistes, géomètres, topographes et autres spécialistes - participent depuis mercredi à Niamey (Niger), à la première édition du Salon de l'architecture et de la construction(ArchiMat 2025).

L'événement se déroulera jusqu'au 2 novembre.

Organisé par l'Ordre des architectes du Niger, le salon est placé sous le thème « Architecture et souveraineté constructive : vers un secteur du BTP innovant pour un développement durable et inclusif ».

Repenser les politiques d'aménagement et de construction, tout en renforçant l'autonomie régionale dans la production d'infrastructures modernes, durables et adaptées aux réalités africaines. C'est la thématique au centre des débats.

Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo), ce salon représente une plateforme régionale d'opportunités et d'innovation dans un secteur en pleine transformation.

La présence togolaise à Niamey intervient quelques semaines seulement après le salon Fest'Immo & SolarDayZ tenu à Lomé, qui avait permis de poser les bases d'une collaboration renforcée entre les acteurs de l'habitat durable au Togo.

