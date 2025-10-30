Congo-Kinshasa: A Lisbonne, Samuel Mbemba insiste sur la reconnaissance du génocide congolais

A la tribune du Conseil de l'Europe qui se tient depuis ce mercredi 29 octobre à Lisbonne, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba a mobilisé pour la reconnaissance du génocide congolais.

Il a demandé aux membres de cette organisation européenne de briser le silence sur l'agression rwandaise ayant déjà occasionné plus de 10 millions de morts et 10 millions de victimes survivantes.

« Mon pays vit un drame que le monde n'a jamais connu à la suite d'une guerre d'agression nous est imposée par le Rwanda. Nous comptons plus de 10 millions de morts et plus de 10 millions de survivantes. Et pour une population évaluée à 100 millions d'habitants, donc 20% est impactés par cette guerre d'agression », a fustigé Samuel Mbemba.

Cette guerre a un impacte sur l'économie générale du pays.

Pour ce membre du Gouvernement, le Conseil de l'Europe devra non seulement reonnaitre mais également décourager l'agression rwandaise sinon il sera considéré de complice.

Emus par les proposes du ministre congolais, les membres du Comité exécutif du Conseil européen ont décidé à l'unanimité d'observer un moment de silence en mémoire des victimes de l'Est de la RDC.

Avancée significatives

Le ministre Samuel Mbemba a tout de même souligné les avancées réalisées par la RDC dans le domaine des droits de l'homme. Laquelle vision est mise en oeuvre par la Première ministre, Judith Suminwa, dans les domaines de la justice, de la lutte contre la corruption et l'impunité, de la parité, de la gratuité de l'enseignement, de la Couverture Santé Universelle dont la gratuité de la maternité et la prise en charge des enfants drépanocytaires, de la protection des enfants, de la justice transitionnelle pour la prise en charge holistique des victimes et de la consolidation de la démocratie participative.