Congo-Kinshasa: Accalmie à Kibati au lendemain de violents combats entre Wazalendo et AFC-M23

29 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un calme précaire s'observe ce mercredi 29 octobre 2025 à Kibati dans le groupement Luberike, territoire de Walikale (Nord-Kivu) ; après d'intenses combats qui ont opposé, la veille, l'AFC-M23 aux combattants Wazalendo.

Les affrontements ont commencé dans les périphéries de cette agglomération, située à quelques kilomètres du chef-lieu du groupement Luberike, se sont poursuivis jusque dans le centre de Kibati.

Dans un communiqué rendu public lundi, l'AFC-M23 accuse l'armée congolaise d'avoir mis à contribution une artillerie lourde et des drones contre leurs positions depuis 3 heures du matin jusque tard dans la soirée.

D'autres sources indiquent qu'après ces affrontements, les Wazalendo se seraient repliés vers Mikumbi et Miba, à 3 kilomètres plus à l'ouest de Kibati, laissant la zone entre les mains des rebelles de l'AFC/M23. Aucun bilan n'est encore disponible.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.