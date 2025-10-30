Congo-Kinshasa: Accalmie à Kibati au lendemain de violents combats entre Wazalendo et AFC-M23

Un calme précaire s'observe ce mercredi 29 octobre 2025 à Kibati dans le groupement Luberike, territoire de Walikale (Nord-Kivu) ; après d'intenses combats qui ont opposé, la veille, l'AFC-M23 aux combattants Wazalendo.

Les affrontements ont commencé dans les périphéries de cette agglomération, située à quelques kilomètres du chef-lieu du groupement Luberike, se sont poursuivis jusque dans le centre de Kibati.

Dans un communiqué rendu public lundi, l'AFC-M23 accuse l'armée congolaise d'avoir mis à contribution une artillerie lourde et des drones contre leurs positions depuis 3 heures du matin jusque tard dans la soirée.

D'autres sources indiquent qu'après ces affrontements, les Wazalendo se seraient repliés vers Mikumbi et Miba, à 3 kilomètres plus à l'ouest de Kibati, laissant la zone entre les mains des rebelles de l'AFC/M23. Aucun bilan n'est encore disponible.