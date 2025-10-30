Congo-Kinshasa: La plateforme « Terre sans Pétrole » mobilise contre les effets du changement climatique en Ituri

Dans le cadre de la Semaine du climat, la plateforme environnementale « Terre sans Pétrole » a lancé, mardi 28 octobre, une vaste campagne de sensibilisation à Bunia et dans la plaine du lac Albert, pour alerter sur les conséquences du changement climatique dans la province de l'Ituri.

Selon Dieudonné Kasonia, secrétaire permanent de la plateforme, cette initiative vise à impliquer les populations locales dans la protection de l'environnement, face à des effets déjà perceptibles :

Baisse de la production agricole,

Inondations récurrentes,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dégâts matériels dans plusieurs localités riveraines.

Les membres de la plateforme sont déployés dans les marchés et les villages lacustres de Tchomia et Kasenyi, où les habitants subissent également les retombées de l'exploitation pétrolière en Ouganda. Parmi les effets dénoncés :

Diminution de la production de poisson,

Altération de son goût,

Chute de près de 50 % des rendements agricoles dans des zones autrefois considérées comme les greniers de la province.

Une dépendance accrue aux importations

Face à cette crise environnementale, les commerçants locaux sont contraints d'importer des produits agricoles depuis le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, aggravant la précarité économique. Les inondations du lac Albert et des rivières voisines ont également causé la destruction de maisons et la perte de champs agricoles.

La plateforme appelle à un sursaut collectif pour adopter des gestes écologiques simples :

Planter des arbres,

Gérer les déchets de manière responsable,

Revendiquer ses droits face aux décisions environnementales contestées.

« L'environnement nous appartient, mais lorsque nous le gérons mal, il peut nous chasser. Nous devons réfléchir à comment arrêter ces menaces pour rétablir la paix dans notre écosystème », a déclaré Dieudonné Kasonia.

Une mobilisation en prélude à la COP 30

Cette campagne s'inscrit dans la dynamique nationale lancée par le Président de la République, en prélude à la COP 30, prévue en novembre prochain au Brésil. Elle vise à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité partagée entre citoyens, autorités et partenaires internationaux.