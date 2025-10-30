Congo-Kinshasa: Lancement officiel de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP au Kasaï-Central

30 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Après 14 ans d'attente, la Mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP (MESP) a officiellement lancé ses activités dans la province du Kasaï-Central, lors d'une cérémonie tenue mercredi 29 octobre à Kananga, chef-lieu de la province.

Cette mutuelle vise à assurer la couverture sanitaire des enseignants matriculés et payés par l'État, ainsi que de quatre membres de leurs familles. Elle marque une avancée significative dans la protection sociale du personnel éducatif.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de nombreux enseignants, de responsables syndicaux, de structures sanitaires, ainsi que des autorités administratives, éducatives et sanitaires de la province.

L'arrivée de la MESP a été accueillie avec enthousiasme, comme en témoigne Jonas Kabinda, enseignant :

« Nous avons apprécié la présence de cette mutuelle ici. Ce que nous demandons, c'est un accueil humain pour les enseignants malades, un service digne de son nom, sans dérapages ».

Le coordonnateur provincial de la MESP, Joseph Bope, a invité les enseignants éligibles à se faire identifier dans les centres prévus afin d'obtenir leur carte d'accès aux soins :

« Tout enseignant payé par l'État est d'office membre de la MESP. Il lui suffit de se présenter au centre d'identification pour être enregistré ».

Dans un premier temps, la MESP offre ses services aux enseignants de la province éducationnelle Kasaï-Central 1, où des partenariats ont déjà été signés avec les structures sanitaires locales. Elle prévoit d'étendre ses activités à Kasaï-Central 2 dans les jours à venir.

