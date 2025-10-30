Congo-Kinshasa: Forum économique pour l'assainissement durable de Kinshasa

La question de l'insalubrité persistante de la ville de Kinshasa est au coeur du Forum économique pour l'assainissement durable, ouvert officiellement mardi 28 octobre dans la capitale congolaise. Pendant trois jours, acteurs étatiques et non étatiques se réunissent pour proposer des solutions concrètes et durables, adaptées aux réalités locales.

Ce forum, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC, vise à stimuler la réflexion collective et à renforcer les partenariats autour de l'assainissement urbain. En marge de l'ouverture, un dîner de sensibilisation a été organisé pour mobiliser l'opinion nationale et internationale.

« Moi, je suis Kinois, je vis à Kinshasa. Mais comment peut-on avoir une ville aussi sale ? Comment peut-on être incapable de l'entretenir ? », s'est indigné Laurent Muzemba, directeur général du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo (FOGEC ), lançant un cri d'alarme sur l'état de la capitale.

L'assainissement, une responsabilité partagée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadrice adjointe des Pays-Bas, Jennyfer Imperator, a rappelé que l'assainissement est avant tout une responsabilité citoyenne :

« L'assainissement, concrètement, c'est vous. C'est vous qui allez créer des partenariats, concevoir des projets. Nous sommes là pour vous accompagner ».

De son côté, Jessica Webe, directrice générale de UN Global Compact, a appelé à une mobilisation collective :

« Ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue. C'est un appel à l'action, une initiative à unir, une plateforme pour repenser l'assainissement comme levier de développement, d'emploi et de dignité ».

La représentante de la ville de Kinshasa, Melia Bosiki, a insisté sur le rôle central des citoyens dans la réussite de toute politique d'assainissement :

« Nous devons tous changer de mentalité. Si tu finis de boire ta bouteille d'eau et qu'il n'y a pas de poubelle, mets-la dans ton sac. Il faut arrêter de jeter par terre ».

La ville de Kinshasa a déjà récupéré le site d'enfouissement des déchets de Mpasa, et 100 camions sur les 300 commandés par le gouvernement provincial ont été livrés pour soutenir les efforts d'assainissement.