Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya salue la conférence de Paris sur la paix dans les Grands Lacs

Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, salue la tenue de la conférence sur la paix dans la région des Grands Lacs.

Lors de l'émission Parole aux auditeurs du mercredi 29 octobre, il s'est réjoui que ce forum prenne en compte le volet humanitaire, absent des négociations de Washington et de Doha.

« Nous saluons cette initiative du président français d'organiser cette conférence humanitaire, qui a pour vocation de traiter les questions non abordées dans les négociations, que ce soit à Doha ou à Washington », a souligné Patrick Muyaya.

Selon lui, cette rencontre à Paris offrira l'opportunité de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à la crise humanitaire qui couve en RDC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce sera l'occasion de soutenir la dynamique des négociations et discussions en cours. Le docteur Boulos y participera. Mais c'est aussi une conférence qui permettra d'approfondir les analyses sur le cadre d'intégration économique régionale, qui constitue le pendant économique de l'accord de Washington », a ajouté le porte-parole de l'exécutif national.

Patrick Muyaya a confirmé la participation du président Félix Tshisekedi, de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, ainsi que d'autres personnalités congolaises à ce forum de Paris.

Sur Radio Okapi, l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa, Rémy Maréchaux, a annoncé la présence, à cette rencontre, d'activistes de la société civile congolaise.