Tunisie: Ce pays Schengen suspend le visa de recherche d'emploi - Les Tunisiens aussi concernés...

Le Portugal a officiellement suspendu, depuis le 23 octobre 2025, la délivrance du visa de recherche d'emploi, une mesure qui touche de nombreux demandeurs, dont un bon nombre de Tunisiens en quête d'opportunités professionnelles en Europe.

Cette décision découle de la loi n° 61/2025, publiée le 22 octobre au Journal officiel portugais, qui réforme en profondeur la politique migratoire du pays. Le texte met fin à l'ancien régime de visa ouvert à tous les candidats à l'emploi, pour le remplacer par un nouveau visa destiné exclusivement aux travailleurs hautement qualifiés.

Selon les autorités portugaises, cette refonte vise à "répondre aux besoins du marché du travail en compétences spécialisées" et à "mieux encadrer les flux migratoires". Cependant, les dispositions d'application du nouveau dispositif n'ont pas encore été publiées, entraînant une suspension complète des dépôts et des rendez-vous.

Rendez-vous annulés et incertitude pour les demandeurs

Le ministère portugais des Affaires étrangères a confirmé que tous les rendez-vous prévus à partir du 23 octobre ont été annulés automatiquement. Les ambassades et consulats, y compris ceux situés en Afrique du Nord, ont suspendu la réception des dossiers.

Les candidats tunisiens qui avaient déjà réservé une date de dépôt ( parfois plusieurs mois à l'avance) se retrouvent ainsi sans possibilité de poursuivre leurs démarches, dans l'attente de nouvelles instructions.

De nombreux jeunes diplômés tunisiens s'étaient tournés vers ce visa en raison de sa simplicité et de la possibilité qu'il offrait de chercher un emploi légalement sur le territoire portugais pendant quatre mois, prolongeable une fois.

Vers un visa sélectif pour profils qualifiés

Le futur visa de recherche d'emploi hautement qualifié ciblera uniquement les professionnels disposant de compétences techniques précises, qui seront définies ultérieurement par décret. Cette orientation s'inscrit dans la volonté du gouvernement portugais de privilégier une immigration "de compétence" plutôt qu"'ouverte".

En attendant la mise en oeuvre du nouveau cadre réglementaire, aucune demande de visa de recherche d'emploi ne peut être déposée, et les candidats tunisiens sont invités à patienter. Les consulats portugais devraient publier de nouvelles directives dans les prochaines semaines.