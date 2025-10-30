Afrique: La Tunisie désignée 'Centre d'Excellence Kaizen' du continent

La Tunisie a été officiellement désignée "Centre d'Excellence Kaizen" lors de la Conférence Africa Kaizen 2025, tenue les 27 et 28 octobre à Johannesburg (Afrique du Sud), une distinction attribuée par la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) et l'AUDA-NEPAD (Agence de développement de l'Union africaine).

Cette reconnaissance place la Tunisie parmi les quatre pays africains (avec l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et Maurice) sélectionnés parmi 28 nations pour leur engagement en faveur de l'amélioration continue et de la compétitivité industrielle.

La délégation tunisienne, conduite par Slim Ferchichi, directeur général par intérim du Renouveau et du Développement technologique, et Noureddine Ghezani, directeur général du CETIME, a représenté le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Le Centre d'excellence tunisien Kaizen jouera un rôle clé dans la diffusion des bonnes pratiques industrielles et le renforcement de la productivité des entreprises nationales et africaines, en coordination avec les huit centres techniques industriels relevant du ministère.

En marge de la conférence, deux entreprises tunisiennes ont également brillé :

LEONI Wiring Systems, spécialisée dans les composants automobiles, a remporté le prix Africa Kaizen Outstanding.

SOPAL, leader dans la fabrication d'équipements sanitaires, a décroché le prix Excellent.

Ces distinctions confirment la reconnaissance internationale du savoir-faire industriel tunisien et son ancrage dans la démarche d'amélioration continue.