Burkina Faso: Littérature - Un livre sur la gestion collective des droits d'auteur dédicacé

Le conseiller technique au Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) et écrivain, Oumar Sanon, a présenté officiellement une œuvre au cours d'une cérémonie de dédicace, mercredi 22 octobre 2025 à Ouagadougou.

La gestion collective des droits d'auteur est une discipline très peu enseignée dans les universités publiques et privées du Burkina Faso. Afin de mieux informer l'opinion publique, le conseiller technique au Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA), Oumar Sanon, a écrit un livre dans lequel il aborde la théorie du droit d'auteur de son origine à sa mise en œuvre à travers la gestion collective et les pratiques de sa répression.

La cérémonie officielle de présentation et de dédicace de l'œuvre intitulée: « La gestion collective des droits d'auteur à l'épreuve de l'exploitation numérique des œuvres au Burkina Faso : Contribution au renforcement d'une industrie culturelle » a eu lieu, mercredi 22 octobre 2025 à Ouagadougou.

Le livre a été co-édité par les maisons d'éditions Sankofa et Gurli du Burkina Faso et Ntsame du Gabon. Il coûte 12 500 FCFA et il est disponible chez l'écrivain. Composée de 318 pages, la « La gestion collective des droits d'auteur à l'épreuve de l'exploitation numérique des œuvres au Burkina Faso : Contribution au renforcement d'une industrie culturelle » est constituée de 10 chapitres divisés en deux grandes parties. La première partie analyse la gestion collective des droits d'auteur au Burkina Faso. L'auteur y aborde entre autres les droits issus des créations littéraires et artistiques, l'organisme

de gestion collective des droits exclusifs, les licences ou autorisations d'exploitation des œuvres, les performances et les insuffisances du BBDA et les opportunités de gestion collective des créations artistiques.

La deuxième partie du livre évoque la gestion collective à l'épreuve de la contrefaçon des œuvres dématérialisées. Oumar Sanon a expliqué que ce livre est le fruit de ses réflexions sur le régime de vie des artistes dans leur ensemble à la lumière des 25 ans d'expérience au BBDA. « L'ouvrage évoque un certain nombre de propositions constituant ainsi une source de réflexion devant permettre à la postérité d'envisager l'avenir de la gestion collective sous de nouveaux obstacles », s'est-il réjoui.

L'un des coéditeurs Jean-Claude Naaba a confié que le projet de l'ouvrage est arrivé à point nommé. « Au fur et à mesure de la lecture du manuscrit, nous avons pu nous rendre compte que les conclusions de l'auteur reflètent la pratique quotidienne en matière de gestion du droit d'auteur », a-t-il indiqué. Le représentant des parrains, Adama Sagnon, a exprimé sa fierté pour la sortie de l'ouvrage qui vient aider à résoudre le problème lié à la gestion collective des droits d'auteur.