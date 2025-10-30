Burkina Faso: Les Impôts au Tour du Faso - Engagement sportif et révolution digitale au service des contribuables

La Direction générale des impôts (DGI) réaffirme son soutien au sport et fait de sa participation au Tour du Faso une tribune pour la promotion du civisme fiscal et la modernisation de ses services en ligne.

La Direction générale des impôts (DGI) réaffirme son soutien au sport et fait de sa participation au Tour du Faso une tribune pour la promotion du civisme fiscal et la modernisation de ses services en ligne. La Direction régionale des impôts (DRI) du Nazinon a marqué sa présence au Tour du Faso à la 6e étape, réaffirmant l'engagement de la DGI à soutenir le sport, facteur essentiel de cohésion sociale.

Au-delà de l'aspect purement sportif, cette participation est l'occasion d'une vaste campagne de sensibilisation axée sur la modernisation des services et l'appel citoyen au paiement de l'impôt. Robert Soulama, Directeur régional des Impôts du Nazinon, a profité rappeler le rôle de la DGI en tant que sponsor du maillot du plus jeune combatif burkinabé. « Nous supportons la jeunesse, mais le message aussi se dit à la jeunesse de payer ses impôts. Parce que pour que le Burkina soit résilient, il faut payer les impôts », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon M. Soulama, le paiement de l'impôt est le gage de la résilience nationale, en droite ligne avec la vision de l'administration fiscale qui se veut une administration de services moderne, performante et résiliente. La performance de l'administration passe nécessairement par la collecte efficace des impôts. Profitant de la forte affluence du Tour du Faso, la DGI met en lumière ses deux produits phares qui incarnent sa transition vers le numérique qu'est la SICAD et iDocument.

L'objectif, selon le directeur régional, est clair :

« rapprocher les contribuables de l'administration fiscale de manière électronique, sans nécessiter de déplacement physique ». SICAD (Système informatisé du Cadastre et des Domaines). Cette plateforme de gestion informatisée permet, selon les explications, d'obtenir des documents domaniaux et cadastraux à distance, grâce au numérique et à Internet. Le iDocument, conçue pour pallier les difficultés des contribuables à se déplacer, cette plateforme offre l'accès à des documents en ligne.

Elle intègre des pièces cruciales telles que le quitus fiscal, le certificat d'exonération et l'état de revenus des parents, simplifiant grandement les démarches. « Nous sommes dans une situation de service, il ne faut pas fatiguer les gens pour venir avoir les services.

Donc on essaie d'être moderne, de se moderniser avec ces plateformes pour être au top », a conclu M. Soulama. Pour diffuser ces messages de civisme fiscal et de modernisation, la DGI utilise une stratégie de communication diversifiée sur le Tour. Distribution de flyers, interviews aux médias et participation active aux « Nuits chaudes ». Ces soirées sont l'occasion d'expliquer les missions de la DGI, l'importance de l'impôt, ainsi que