Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le mercredi 29 octobre 2025, à sa résidence, Arturo Luzzi, ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Il a fait le bilan de ses quatre années de mission diplomatique à Abidjan.

Un mandat marqué par un raffermissement historique des relations entre les deux pays et une coopération désormais orientée vers un partenariat stratégique.

« J'ai eu le privilège et l'honneur d'être reçu par le Président de la République. Je suis en fin de mission. Je quitte la Côte d'Ivoire dans trois jours. Cela a été une période très fructueuse », a déclaré le diplomate italien à sa sortie d'audience.

Au moment de prendre congé du Président Ouattara, l'ambassadeur Luzzi a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance au gouvernement ivoirien pour l'excellente collaboration entretenue tout au long de son séjour.

« Nous avons fait, avec le Président de la République, un bref bilan de ces quatre années et nous avons constaté que les relations bilatérales, qui ont toujours été excellentes, se sont davantage renforcées au cours de cette période », a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, deux événements majeurs ont marqué cette dynamique ascendante : le lancement du Plan Mattei pour l'Afrique initié en janvier 2024 par la Première ministre italienne, Giorgia Meloni et la visite historique, en avril 2024, du Président de la République italienne, Sergio Mattarella, en Côte d'Ivoire.

« La Côte d'Ivoire a été inscrite parmi les pays prioritaires de ce plan. Et la visite, en avril 2024, du Président a constitué la première d'un Chef d'État italien dans ce pays frère. Ce fut un moment historique qui a donné une nouvelle impulsion à notre coopération », a souligné Arturo Luzzi.

Au-delà de la diplomatie politique, le diplomate a salué la montée en puissance des relations économiques entre Rome et Abidjan. « La présence italienne s'est renforcée de manière significative, avec désormais plus d'une centaine d'entreprises italiennes opérant dans divers secteurs de l'économie ivoirienne », a-t-il précisé.

Dans cette dynamique, la création en mars 2023 de la Chambre de commerce italo-ivoirienne a permis de structurer davantage les échanges économiques et de favoriser les investissements croisés.

Parmi les secteurs clés de cette coopération figure l'énergie, domaine dans lequel s'illustre le partenariat stratégique entre Eni et Petroci, que l'ambassadeur a qualifié de « très important et consistant pour les deux pays ».

Ce projet, a-t-il ajouté, illustre la volonté partagée de bâtir un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur la confiance, la complémentarité et la durabilité.