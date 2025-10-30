Cote d'Ivoire: Financement des Pme - La Bidc accorde un prêt de 10 millions de dollars à une banque sierra-léonaise

Le président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et de son conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a signé le lundi 27 octobre 2025, un accord de prêt d'une facilité de 10 millions de dollars avec Vista bank Sierre Léone, rapporte une note de l'institution bancaire sous-régionale.

Dans le cadre de cette facilité, Vista bank Sierre Léone va étendre ses activités de prêt aux Petites et moyennes entreprises (Pme), à sa clientèle institutionnelle et soutenir les femmes, ainsi que les jeunes entrepreneurs du pays.

Dr George Agyekum Donkor a souligné le rôle central que jouent les Pme dans la promotion de la résilience et de la compétitivité régionales.

Pour lui, le soutien d'un écosystème entrepreneurial dynamique, en particulier dans des secteurs productifs tels que l'agriculture et l'agro-industrie, est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, bâtir des industries locales et renforcer la valeur ajoutée régionale.

« En canalisant un financement abordable et à long terme vers l'économie, la Bidc et Vista bank Sierre Léone dotent les entreprises de ressources dont elles ont besoin pour accroître leurs opérations, se développer sur les marchés régionaux et améliorer leurs revenus », a déclaré Dr George Agyekum Donkor.

Le directeur général de la banque sierra léonaise, Pa Ousman Njie, a réaffirmé la disponibilité de son institution à déployer efficacement la facilité afin de maximiser son impact sur le développement.

Selon lui, avec une allocation prudente du crédit, une gestion rigoureuse des risques et un accent sur les secteurs à fort potentiel, sa banque vise à autonomiser la création de valeur locale, élargir l'inclusion financière et stimuler une activité économique significative.