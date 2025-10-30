Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat fixe au 31 octobre la date limite de paiement des frais

Le Commissariat du Hadj a annoncé, dans un communiqué officiel en date du 29 octobre 2025, la clôture imminente des paiements relatifs au Hadj 2026 (1447H). Les candidats ayant déjà obtenu leur autorisation de paiement disposent jusqu'au vendredi 31 octobre 2025 à 12 heures, délai de rigueur, pour s'acquitter du coût du pèlerinage auprès du Trésor public.

Cette annonce intervient alors que la période de paiement, ouverte depuis le 16 octobre dernier, touche à sa fin. Le Commissariat du Hadj rappelle que ce délai est strict et qu'aucune tolérance ne sera accordée au-delà de la date fixée. En conséquence, tout candidat n'ayant pas réglé la totalité du montant dû avant cette échéance verra son autorisation de paiement définitivement retirée.

L'objectif de cette mesure, selon le Commissariat, est d'assurer une organisation fluide et rigoureuse du processus préparatoire au Hadj 2026. Le respect des délais permet notamment de faciliter la planification logistique, la réservation des vols et l'hébergement des pèlerins en Arabie Saoudite, dans le strict respect du quota national attribué à la Côte d'Ivoire.

Le Commissariat du Hadj appelle donc l'ensemble des candidats concernés à faire preuve de diligence et à effectuer le paiement dans les délais impartis. Il souligne que cette étape est essentielle pour garantir leur participation effective au pèlerinage à La Mecque en 2026.

Enfin, l'institution exprime sa confiance dans la compréhension et la collaboration des futurs pèlerins, afin d'assurer le bon déroulement de cette phase d'inscription et, plus largement, du processus global d'organisation du Hadj.

Le Commissariat du Hadj réaffirme ainsi son engagement à oeuvrer, sous la supervision du gouvernement, pour le succès du Hadj 2026, dans la transparence, la discipline et la sérénité.