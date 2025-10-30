Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat fixe au 31 octobre la date limite de paiement des frais

29 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Commissariat du Hadj a annoncé, dans un communiqué officiel en date du 29 octobre 2025, la clôture imminente des paiements relatifs au Hadj 2026 (1447H). Les candidats ayant déjà obtenu leur autorisation de paiement disposent jusqu'au vendredi 31 octobre 2025 à 12 heures, délai de rigueur, pour s'acquitter du coût du pèlerinage auprès du Trésor public.

Cette annonce intervient alors que la période de paiement, ouverte depuis le 16 octobre dernier, touche à sa fin. Le Commissariat du Hadj rappelle que ce délai est strict et qu'aucune tolérance ne sera accordée au-delà de la date fixée. En conséquence, tout candidat n'ayant pas réglé la totalité du montant dû avant cette échéance verra son autorisation de paiement définitivement retirée.

L'objectif de cette mesure, selon le Commissariat, est d'assurer une organisation fluide et rigoureuse du processus préparatoire au Hadj 2026. Le respect des délais permet notamment de faciliter la planification logistique, la réservation des vols et l'hébergement des pèlerins en Arabie Saoudite, dans le strict respect du quota national attribué à la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Commissariat du Hadj appelle donc l'ensemble des candidats concernés à faire preuve de diligence et à effectuer le paiement dans les délais impartis. Il souligne que cette étape est essentielle pour garantir leur participation effective au pèlerinage à La Mecque en 2026.

Enfin, l'institution exprime sa confiance dans la compréhension et la collaboration des futurs pèlerins, afin d'assurer le bon déroulement de cette phase d'inscription et, plus largement, du processus global d'organisation du Hadj.

Le Commissariat du Hadj réaffirme ainsi son engagement à oeuvrer, sous la supervision du gouvernement, pour le succès du Hadj 2026, dans la transparence, la discipline et la sérénité.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.