Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Un guichet spécial ouvert pour les demandes de mise en disponibilité des fonctionnaires

En vue des élections législatives prévues pour le 27 décembre 2025, le Ministère d'État, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, a annoncé, dans un communiqué publié le 29 octobre 2025, l'ouverture d'un guichet exclusivement dédié à la réception des demandes de mise en disponibilité des fonctionnaires souhaitant faire acte de candidature.

Selon le document signé par le Directeur de Cabinet, M. Natsiré Kaba, ce guichet est installé dans le hall de l'immeuble principal du ministère, au Plateau. Il a pour objectif de faciliter et d'encadrer les démarches administratives des agents publics désireux de se porter candidats, soit en qualité de titulaires, soit comme suppléants, aux prochaines législatives.

Les fonctionnaires concernés devront fournir un dossier comprenant trois pièces essentielles : une demande manuscrite adressée à Madame la Ministre d'État, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, le dernier acte de nomination ou de promotion, ainsi qu'une photocopie de la Carte Nationale d'Identité.

Le communiqué précise par ailleurs que la mise en disponibilité ne deviendra effective qu'en cas d'élection du fonctionnaire concerné, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette mesure vise à garantir la continuité du service public tout en permettant aux agents de l'État d'exercer leurs droits civiques dans un cadre réglementé.

En instaurant ce guichet spécial, le ministère entend assurer la transparence et l'efficacité du traitement des demandes, tout en réaffirmant son attachement au respect de la législation encadrant la participation des fonctionnaires à la vie politique nationale.