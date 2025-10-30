Cote d'Ivoire: Présidentielle - L'OIF salue le bon déroulement de l'élection (communiqué)

"L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui a dépêché à Abidjan, à l'invitation de la République de Côte d'Ivoire, une mission à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, salue la bonne tenue du scrutin et félicite tous les acteurs ivoiriens engagés dans le processus électoral, dans un communiqué rendu public le 28 octobre 2025 à Paris.

Conduite par l'Ambassadeur Désiré Nyaruhirira, Conseiller spécial politique et diplomatique de la Secrétaire générale de la Francophonie, la Mission de l'OIF a eu des échanges fructueux avec les parties prenantes nationales et les partenaires internationaux, y compris les missions internationales d'observation électorale.

Conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 relatives à la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, la Mission a suivi les derniers jours de la campagne électorale et visité des bureaux et centres de vote le jour du scrutin. Elle a noté que le scrutin s'est globalement déroulé dans un climat apaisé, calme et conformément aux textes et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire. Ces constats recoupent les observations des missions électorales internationales et nationales.

L'OIF salue le comportement exemplaire des candidats à l'élection présidentielle et encourage toutes les parties prenantes à continuer à oeuvrer en faveur du renforcement de la paix ainsi que de la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle réitère sa disponibilité à poursuivre et à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire notamment dans la perspective des élections législatives, prévues le 27 décembre 2025. L'OIF compte 90 États et gouvernements : 53 membres, 5 membres associés et 32 observateurs".