Sénégal: L'université Cheikh Hamidou Kane lance un programme de 'Capacité en sciences islamiques'

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) a procédé, mercredi, au lancement officiel de son nouveau programme de formation intitulé "Capacité en sciences islamiques" pour une meilleure prise en charge "des savoirs endogènes dans l'élaboration des curriculums".

"C'est au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et à mon nom propre que je préside cette cérémonie de lancement du programme de 'Capacité en sciences islamiques'. Cet événement est capital, en cela qu'il marque une étape historique et une ouverture décisive dans notre écosystème d'enseignement et de formation", a confié Babou Diène, directeur de l'enseignement supérieur public.

Il estime que le lancement de ce programme "répare une injustice", la marginalisation des "daaras" (écoles coraniques), arguant que le "daara" et les universités publiques laïques "doivent avoir la même vocation de formation et de service à la communauté".

La mise sur pied de ce programme de formation de l'UN-CHK, en partenariat avec le Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain, est en phase avec la "vision 2050" qui prône la prise en charge des savoirs endogènes dans l'élaboration des curriculums, a souligné M. Diène.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'inexistence d'une offre de formation supérieure publique en sciences islamiques dans le pays obligeait les jeunes sénégalais à poursuivre leurs études dans les pays arabes. C'est dire que l'UN-CHK vient de combler un vide", a expliqué le directeur de l'enseignement supérieur public.

Il a aussi fait noter que cette formation se veut une passerelle permettant aux pensionnaires des "daaras" d'intégrer, au terme de deux années de "fort apprentissage", la formation universitaire.

Ce programme marque un pont entre le système éducatif classique, public, laïque et le système plus ou moins informel des produits des "daaras", a déclaré le directeur de la cellule interne d'assurance qualité et coordonnateur du programme de formation capacité en sciences islamiques.

"Nous avons monté ce programme pour que les produits des 'daaras" puissent rester ici au Sénégal et poursuivre leurs études supérieures et ne pas aller à l'étranger comme ils avaient l'habitude de faire", a ajouté Mohamadou Mansour Dia.

L'accès à ce programme, a expliqué M. Dia, se fait par un test d'entrée, la formation se déroule sur deux ans et le candidat âgé au minimum de 17 ans doit avoir le niveau requis en sciences islamiques ainsi qu'en grammaire et conjugaison en arabe.

Babou Diéne, directeur de l'enseignement supérieur public.Mohamadou Mansour Dia directeur de la cellule interne d'assurance qualité et coordonnateur du programme de formation capacité en sciences islamiques.AFD/ASB/MTN

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.