Sénégal: La CADAK valide le rapport provisoire de son Plan stratégique Horizon 2030

Dakar — Le rapport provisoire du Plan stratégique de la communauté des agglomérations de Dakar (CADAK) à l'horizon 2030 met en exergue des "défis" relevant de plusieurs domaines, de l'aménagement du territoire à la gouvernance communautaire.

Il a été validé mercredi lors d'un atelier de partage auquel ont pris part des élus et responsables de la communauté des agglomérations de Dakar (CADAK), une structure intercommunale regroupant les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye.

Le document liste de nombreux "défis" à relever de la part des communes concernées, en termes d'aménagement du territoire, de gestion du cadre de vie, d'éclairage public et de sécurité, mais aussi de gestion des questions climatiques.

Les questions de mobilité urbaine, d'inclusion, de participation citoyenne et de gouvernance communautaire à travers le mécanisme d'intercommunalité font également partie des points relevés par ce rapport.

"Nous sommes souvent dans des positions stratégiques qui font qu'il n'y a qu'une intercommunalité qui peut régler le problème. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cela et nous sommes centrés justement sur des questions de développement dans la solidarité intercommunale", a déclaré Moussa Tine, directeur de la CADAK.

"Tous les jours, a-t-il relevé, les Sénégalais se rencontrent ou marchent sur des rues qui ont été faites par la CADAK", dont les deux voies de Liberté 6, la route des hydrocarbures, les "Jets d'eau".

La communauté des agglomérations de Dakar, à travers tous ces projets, "a fait le choix de travailler dans la discrétion, mais surtout aussi dans l'efficacité", selon son directeur.

Interpelé sur les financements nécessaires à la réalisation des projets retenus dans le cadre de ce plan stratégique, il a expliqué que les villes de la communauté des agglomérations de Dakar vont participer à hauteur de l'importance de leur budget.

"Dakar va participer plus que Pikine, Pikine va participer plus que Guédiawaye. C'est cela la solidarité intercommunale. Et c'est avec cet argent-là que nous essayons de transformer le quotidien des Dakarois. Le budget de la CADAK, en dehors des apports que nous cherchons, c'est au total 400 millions" de francs CFA, a-t-il indiqué.

Le Plan stratégique Horizon 2030 de la CADAK est le fruit d'un "travail de longue haleine" qui a duré plusieurs mois, a indiqué Rokhaya Cissé, autrice de ce document.

Elle dit avoir mené un travail de terrain qui lui a permis de "redécouvrir" Dakar, Pikine et Guédiawaye, de constater, pour s'en inspirer, le travail abattu par la CADAK, qui n'est "pas bien connue des populations, des communautés [...]".

Il y a "énormément de défis" à relever, mis "si les moyens sont réunis, la CADAK pourra [les] relever, a-t-elle indiqué, avant d'appeler à intégrer ce plan dans le programme des pôles territoriaux élaboré par le gouvernement.

"Quand on a commencé, on n'était pas encore sur le programme des pôles territoires. Mais à partir d'aujourd'hui [...], il faudra intégrer aussi ce plan stratégique dans les perspectives de pôles territoriaux", a-t-elle déclaré.