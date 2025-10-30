Sénégal: La SODAV entame par Dakar, une tournée nationale consacrée aux chorégraphes et danseurs

Dakar — La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) a entamé, mardi, à Dakar, sa tournée nationale 2025-2026 par une rencontre de deux jours avec les chorégraphes et artistes de la danse, au centre culturel régional Blaise Senghor, a constaté l'APS.

Cette première étape de la tournée a permis aux participants de s'imprégner des dispositions légales encadrant les droits d'auteur et droits voisins, ainsi que des mécanismes contractuels qui régissent leurs relations professionnelles.

"L'objectif principal de cette session de formation était de sensibiliser les chorégraphes et danseurs sur les prérogatives que la loi leur reconnaît", a déclaré le directeur gérant de la SODAV, Aly Bathily, à l'issue de la rencontre.

Il a rappelé que "l'art ne connaît pas de loi, mais les artistes doivent connaître leurs droits", soulignant que cette formation s'inscrit dans une démarche de professionnalisation du secteur chorégraphique.

Revenant sur les questions économiques, M. Bathily a insisté sur la nécessité d'appliquer le décret portant rémunération pour copie privée, adopté en Conseil des ministres le 16 octobre 2024 mais "toujours non signé".

"Tout est prêt. Le consensus a été trouvé entre les ministères concernés. Il ne reste plus que la signature du décret. Nous espérons que cela interviendra très bientôt", a-t-il indiqué, rappelant que la rémunération pour copie privée représente aujourd'hui "la masse financière la plus importante pour les titulaires de droits d'auteur et droits voisins".

Le directeur gérant de la SODAV a également évoqué la rémunération équitable destinée aux artistes-interprètes et producteurs, dont le taux de 18 % est resté inchangé depuis 2019.

"Sur chaque 1000 francs perçus, seuls 180 francs reviennent aux artistes et producteurs. Est-ce normal qu'en 2025, ce taux provisoire n'ait toujours pas été revu ?", s'est-il interrogé.

Pour sa part, la présidente du conseil d'administration de la SODAV, Ngoné Ndour, a salué l'implication des acteurs de la danse, plaidant pour "l'effectivité de la rémunération pour copie privée" ainsi que pour "la revalorisation du taux de la rémunération équitable".

Elle a précisé que la tournée nationale s'inscrit dans "une démarche de prospection et d'échanges" visant à rapprocher la SODAV des créateurs à travers toutes les régions du pays.

Selon elle, cette tournée permettra également d"'aller à la rencontre des artistes dans leurs localités" afin de renforcer la proximité et d'assurer une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.